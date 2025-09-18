Ayer la calle, hoy los gobernadores: el Senado le bajó otro veto a Milei

El día después de que Diputados le rechazara a Javier Milei los vetos a la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, el Senado votó la insistencia en la ley de envío automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que el Presidente dio de baja. En la casa de las provincias, los gobernadores hicieron sentir su peso bancando su proyecto.

La oposición juntó 59 votos favorales, contra nueve voluntades en contra: seis del bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) y los aliados Cármen Álvarez Rivero (PRO) y Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso). Las tres abstensiones fueron de senadores de provincias con las que Javier Milei tiene acuerdos electorales. La insistencia ahora pasa a Diputados

Qué dice el proyecto

La iniciativa busca incorporar un artículo luego del 180 de la ley de Presupuesto (11.672) que señala que los recursos que correspondiere distribuir al Fondo de ATN a las provincias, acorde a la ley de Coparticipación (23.548) "serán redistribuidos de conformidad con las previsiones de los artículos 3° y 4 de dicha norma, considerando los porcentajes reconocidos a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud del artículo 8° de la misma".

"La redistribución prevista en el párrafo anterior procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6° de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable prevista en dicha ley mientras subsista la vigencia de la presente", continuó.

Nota en desarrollo