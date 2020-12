Piden el procesamiento del secretario privado de Mauricio Macri

Los abogados querellantes Alejandro Rúa y Graciana Peñafort pidieron que en el marco de la causa de espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora se dicte el procesamiento del secretario privado de Macri, Darío Nieto. No es una solicitud azarosa. El pasado 18 de diciembre pasado, los fiscales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide requirieron al juez Juan Pablo Augé el procesamiento de 38 imputados entre los que no estaba Nieto. Es que para los fiscales, a la mano derecha de Macri le corresponde por el momento la “falta de mérito”. “No compartimos en este aspecto la posición de les fiscales”, sostuvieron Rúa y Peñafort en el escrito que presentaron este martes. La última palabra la tiene el juez del caso, Juan Pablo Augé, quien debe resolver los requerimientos.

Rúa y Peñafort representan a los espiados por la AFI macrista en la cárcel de Ezeiza como el exvicepresidente Amado Boudou y Roberto Baratta y además fueron ellos mismos víctimas también de la organización criminal. En ese marco, realizaron esta nueva presentación en la que sostienen que las pruebas que hay en contra de Nieto “se mantienen incólumes y resultan ‘suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable como partícipe de éste’”.

Por eso, resaltaron que no comparten la posición “de les fiscales ni nos sorprende el festejo de otra de las involucradas en las maniobras delictivas del caso, a la que ya pedimos que se indague”. ¿A quién están haciendo referencia? A Elisa Carrió. Es que la cofundadora de Cambiemos el 19 de diciembre pasado tuiteó: “Me alegro profundamente que el secretario de Macri, no haya sido acusado en la causa que se le sigue a Majdalani y Arribas. Su inocencia era a todas luces evidente. En lo demás concuerdo con la acusación”. Los letrados vienen pidiendo que se cite a indagatoria a Carrió en esta causa dado su utilización de las escuchas ilegales que la AFI tomó de la cárcel de Ezeiza.

Las sospechas sobre Nieto

Al iniciar su presentación, que se realizó este martes, los letrados recordaron que las autoridades judiciales dispusieron “el 20 de agosto último que ‘existen motivos bastantes para sospechar que Gustavo Héctor Arribas, Silvia Majdalani y Darío Nieto” cometieron graves delitos, entre los que se destaca el espionaje ilegal.

Los abogados citaron distintos fragmentos de resoluciones y dictámenes que son parte de la causa que tramita en Lomas de Zamora. Entre otros puntos, recordaron un pasaje en el que los investigadores afirmaron que “nadie actuaba por cuenta propia” sino que “las características del despliegue de la actividad (ilegal), demuestran que ella sólo puede ser planificada y orquestada desde la cúpula del organismo, dado su alcance y sistematicidad, lo que elimina cualquier chance de ‘cuentapropismo’”.

También retomaron un pasaje en el que se refiere a Susana Martinengo -a quien los fiscales pidieron se procese-, “quien no sólo se reunía con (los espías) Leandro Araque y el ‘Turco’ Sáez en la casa de Gobierno; sino que tenía contacto asiduo con ellos e intercambiaba información que luego utilizaban para sus aspiraciones políticas y era a su vez transmitida a un superior, en este caso, al Secretario del Presidente de la Nación, Darío Nieto”. En otro aparatado recordaron que a la secretaria con asiento en la Casa Rosada “le constaba el carácter de agentes de la AFI que detentaban Araque y Sáez” y “se valía de ello para obtener información, no sólo para favorecer sus aspiraciones personales y sino también transmitirla a su Superior, Darío Nieto”.

Los abogados también se hicieron eco de los mensajes que había enviado Nieto desde su celular y que fueron citados en la causa.

“Las notas que mencionaremos a continuación se encontraban borradas del aparato telefónico del nombrado y fueron recuperadas gracias a la actividad de extracción forense practicado sobre dicho dispositivo”, se puede leer en el escrito de Rúa y Peñafort:

- “Nota de fecha 19/06/2020. ‘Mauricio, me llamó Cristian -seguramente porque la Turca lo llamó-. Hizo hincapié en que falta un relato, que estos tipos habían estado en la Metropolitana, nosotros los llevamos a la AFI y nadie se hace cargo ni hay explicación para eso, que alguien tiene que tomar el tema Alan Ruiz (no sabe si es de la Turca, de Patricia o de quién) para que desmienta todo, la aparición de Martinengo (sobre esto le pasé algo de info). Pero que lo que falta es un relato y una historia coherente de todo, que no basta con que la Turca diga que es todo mentira y no se haga cargo”.

- En otra nota, de fecha 10 de junio, Nieto refleja la historia de Susana Martinengo. Allí cuenta que “es de San Martin, PBA, fue funcionaria de Ricardo Ivoskus cuando era Intendente”, que “entró a trabajar al inicio de la gestión en el GCBA (2007) con Jorge Alves (jefe de despacho de MM)”. Que “se ocupaba de responder y derivar las cartas institucionales que le llegaban a MM como Jefe de Gobierno y de contener a aquellas personas que iban a manifestarse a la sede de gobierno (mismo trabajo que en Nación)”. “En 2015, ella habla con Ameijenda o Marcos Peña para hacer el mismo trabajo en Casa Rosada, pero ahora con MM Presidente, y uno de ellos dos habla con Hernán Bielus (ex coordinador de asuntos presidenciales) para trabajar en la dirección de documentación presidencial”, detalló. “En estos años tuvo relación directa -no cercana- con Anita Moschini (secretaria MM), Cristina Domínguez y Carlos Alberdi (secretaría preprivada MM) desde el GCBA”, añadió. También allí cuenta que estaba en un área que “dependía de la Secretaría General (Fernando de Andreis)" y que "su trabajo consistía en recibir las cartas institucionales que le llegaban al Presidente, responderlas y derivarlas a los Ministerios que correspondiesen. También recibía a algunos ciudadanos que iban a expresarse a Casa Rosada”.

- El día 25 de junio de 2020, “Darío Nieto envió un mensaje de Whatsaap a Soledad Furneau preguntándole ¿Cómo se llama el abogado de Martinengo? Casualmente ese día, a la hora indicada, Nieto estaba presenciando el allanamiento a uno de sus domicilios”. De acuerdo a los investigadores, “surge de dicha acta también que el nombrado accionaba su celular encerrado en su automóvil, negándose a descender. Según los datos extraídos de su celular, durante ese momento Nieto realizó varios llamados telefónicos a su abogado. Posiblemente aprovechó ese momento para borrar información que pudiera incriminarlo en la causa, de la cual ya conocía la existencia, conforme las notas mencionadas más arriba”.

Otro pasaje importante que citaron los abogados es el que señala que la prueba reunida en el expediente “indica que no se trató de hechos aislados llevados adelante por agentes fuera de la estructura; sino antes bien, fueron prácticas reiteradas en el tiempo y periódicas, que además contaban con el respaldo de otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y que luego de descubiertas una de ellas… dieron lugar a otras fases delictuales, la de la introducción de datos falsos… con la deliberada voluntad de ocultar el carácter ilícito de la actividad de espionaje y a efectos de lograr la impunidad de sus autores”.

A contramano de los abogados, los fiscales entienden que por ahora “no existen elementos de prueba suficientes” como para procesar o sobreseer a Nieto. ¿De dictársele la falta de mérito se aleja a Macri de los hechos? No, ya que Arribas –a quien los fiscales piden procesar- es un íntimo amigo del exmandatario y solo entre 2017 y 2019 tiene casi 70 visitas a la Casa Rosada. En la mayoría de esas ocasiones fue a ver a Macri, según consta en los registros oficiales. Para alguien espiaban los espías.