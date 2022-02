Espionaje ilegal: Carzoglio declaró en el Congreso sobre el apriete de agentes de la AFI y apuntó contra Macri

El suspendido juez dijo ante la Bicameral de Inteligencia en el Congreso que Macri fue el máximo responsable de la maniobra por la que dos espías fueron a presionarlo para que detuviera a Pablo Moyano. Relató que esos agentes hicieron lo mismo con el juez anterior del caso Moyano, Gabriel Vitale, a quien también le acercaron un borrador con la orden de detención de los gremialistas. Por su parte, De Stéfano presentó un escrito en el Parlamento y se negó a responder preguntas.

El suspendido juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio declaró este martes en el Congreso sobre el apriete de dos agentes de la AFI, que lo “visitaron” el 31 de agosto de 2018 para que detuviera a Pablo Moyano, y apuntó contra Mauricio Macri. “El Presidente está interesado en la detención a Pablo Moyano”, le dijo uno de los agentes, relató el magistrado. El segundo agregó que estaban “obsesionados” con ese tema. El juez, que prestó testimonio ante la Comisión Bicameral de control de los organismos de inteligencia, definió al entonces Presidente como “el máximo responsable” de la maniobra. Carzoglio también afirmó que los mismos dos espías que fueron a apretarlo, Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pasquale, hicieron lo mismo con el juez anterior del caso Moyano, Gabriel Vitale. Esos dos agentes también le acercaron un borrador a Vitale con la detención de Hugo y Pablo Moyano ya escrita. Vitale está citado para el miércoles que viene en el Parlamento.

Además de Carzoglio, este martes también se presentó en el Congreso el espía De Stéfano, quien acercó un escrito y se negó a responder preguntas de los legisladores.

La declaración de Carzoglio comenzó a las 13 y se extendió por una hora aproximadamente. Los legisladores de la Bicameral de inteligencia que lo escucharon fueron Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés, Cristian Ritondo, Miguel Bazze y Blanca Osuna. Este medio pudo reconstruir que el juez –hoy suspendido en el cargo y con un jury abierto- relató cómo fue su contacto con la AFI. Y precisó por qué apunta contra Macri. Hizo referencia a tres contactos con el espía De Stéfano. Dos por teléfono y uno personalmente, el 31 de agosto de 2018, que fue cuando con Di Pasquale se apersonaron en su juzgado.

Cómo se acercó la AFI y el pedido de Macri

Carzoglio ratificó en la Bicameral lo que contó en los últimos años sobre las presiones que sufrió. Carzoglio dijo que el contacto de la AFI se hizo a través de un auxiliar letrado suyo, del juzgado de Avellaneda, Mariano Albanese, quien está citado para prestar testimonio este jueves ante la Bicameral de inteligencia. De acuerdo al relato, Albanese fue contactado por el fiscal Mariano Leguiza Capristo, quien le dijo que Macri estaba interesado en hablar con el juez de Avellaneda.

A la semana de aquel episodio, Carzoglio recibió el llamado de De Stéfano, quien era director de Asuntos Jurídicos de la AFI y el Nº 3 en jerarquía de la agencia. El espía le pidió reunirse. El llamado coincide con las únicas dos visitas de De Stéfano a la Casa Rosada durante los 4 años de gobierno de Macri. Esos ingresos, como publicó El Destape, se dieron el 14 y el 21 de agosto de 2018. De Stéfano en aquel entonces fue a ver al secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, mano derecha del entonces Presidente. A los diez días del último ingreso a Casa Rosada, De Stéfano fue a apretar a Carzoglio en persona.

De Stéfano fue a ver a Carzoglio con Di Pasquale el 31 de agosto de 2018. Según relató el magistrado, ambos le dijeron iban de parte del presidente Macri y que necesitaban detener a Pablo Moyano. De Stéfano le dijo en aquella ocasión: “El Presidente está interesado en la detención a Pablo Moyano”. Di Pasquale agregó que estaban “obsesionados” con ese tema. Los agentes de inteligencia le preguntaron qué quería él. Y le remarcaron que tenía que detener al sindicalista. El magistrado aún no tenía la causa. No obstante, dos horas después de dejar el despacho del juez, los espías le enviaron un borrador con la orden de detención. El expediente pasó a manos de Carzoglio dos días después del encuentro con los directivos de la AFI. Para el suspendido magistrado, no hay dudas: “La directiva de que me vinieran a ver los dos agentes fue de Macri”.

Carzoglio relató ante la Bicameral que los mismos dos espías habían visitado al anterior juez del caso Moyano, Gabriel Vitale, y también le habían acercado el borrador con la detención de Pablo Moyano. En este caso, la detención incluía a Hugo Moyano. Este dato es una prueba más de que los sindicalistas de Camioneros eran un objetivo del gobierno macrista. La comisión busca interiorizarse en esta cuestión, por eso citó a Vitale para el miércoles próximo.

Carzoglio narró que tras la visita de los espías comenzó la presión mediática sobre él. Lo atacaban desde Clarín, La Nación, TN.

También contó que al rechazar el pedido de detención de Moyano -que había realizado el fiscal Sebastián Scalera, que articulaba de manera directa con el Procurador General bonaerense y exfuncionario de Cambiemos, Julio Conte Grand- amenazaron a sus hijos y su pareja. También relató que le robaron el celular. Según pudo reconstruir este medio, cuando consiguió otro celular y recuperó la línea aparecieron borrados ocho meses de mensajes y hasta el número de contacto de De Stéfano.

Carzoglio fue suspendido y está apartado del cargo desde el 5 de diciembre de 2018, es decir, desde que se negó a avanzar contra los Moyano. Tiene un embargo del 40% de sus haberes. Y está esperando el debate final del jury en su contra donde el acusador es el procurador Julio Conte Grand. El juicio político es del 2015 por hechos que ocurrieron en 2010 y recién se activó en 2018 tras su negativa a avanzar contra los sindicalistas de Camioneros.

Este mismo martes, el juez fue citado como testigo en una megacausa de espionaje ilegal, donde se investiga a la banda de los Super Mario Bros. Se trata de la que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora, donde el juez Juan Pablo Augé procesó a 38 personas entre ellas los jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y a De Stéfano, y luego pasó a Comodoro Py, donde se benefició a la cúpula de la exSIDE y la investigación quedó paralizada hasta esta jornada. Es que el juez Marcelo Martínez de Giorgi reimpulsó esa pesquisa este martes, con una batería de medidas de prueba. Entre ellas, la citación como testigo de Carzoglio para el próximo 28 de marzo. Se espera que el magistrado repita lo que declaró ante la Bicameral. En este expediente que ahora está en manos de Martínez de Giorgi se descubrió el espionaje masivo y sistemático de la AFI macrista tanto hacia opositores como correligionarios de Macri, desde CFK hasta Horacio Rodríguez Larreta.

El escrito de De Stéfano

Este martes también estaba citado para declarar ante la Bicameral de inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau, el espía De Stéfano. Se lo había convocado “bajo apercibimiento de ordenar su traslado por la fuerza pública y formular la pertinente denuncia penal”. No tenía mucho margen para no concurrir. Por eso se hizo presente, acercó un escrito de dos páginas y no respondió preguntas. La estrategia que eligió el exNº 3 de la AFI fue la misma que utilizaron los otros dos agentes que fueron citados por la comisión en el marco de la investigación parlamentaria sobre la Gestapo antisindical: el exdirector de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra; y el exjefe de Gabinete de la AFI, Darío Biorci.

En su presentación, De Stefano hizo referencia a su “predisposición a concurrir” a la comisión pero se amparó en derechos y garantías constitucionales para no contestar preguntas de los legisladores porque recientemente fue citado a prestar declaración indagatoria en el caso de la Gestapo antisindical. En un hecho contradictorio con su referenciada “predisposición”, en el mismo escrito De Stéfano cuestionó a la comisión. Dijo que la fiscalización que está realizando la Bicameral sobre su rol de exespía “no resultan de competencia de la misma”. Y concluyó diciendo que se reserva “cualquier tipo de manifestación sobre los hechos que puedan serme imputados en los procesos penales en trámite”. Es decir, buscará por todas las vías no prestar testimonio en el Congreso, al menos, no hasta que se resuelva su situación judicial.

De Stéfano fue citado por la comisión en el marco de la investigación parlamentaria que lleva adelante a partir de que se conociera el caso Gestapo antisindical. El ex Nº 3 de la AFI es uno de los protagonistas de aquel episodio: es uno de los tres directivos de la AFI que encabezaron la reunión que se realizó en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia en la que se coordinó con funcionarios bonaerenses y empresarios el armado de causas contra el sindicalista de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina. De Stéfano está complicado en esa pesquisa: fue citado a prestar declaración indagatoria el 29 de marzo. A la vez, la citación del exdirector de Jurídicos de la AFI se dio a la par que este medio dio a conocer la saga de notas “Las llamadas del Lawfare”, donde se revelaron diversos llamados que mantuvo el espía con jueces, fiscales y altos funcionarios macristas en pleno avance de la persecución judicial.

La de este martes no fue la primera convocatoria de De Stéfano en el Congreso por su rol en una causa de espionaje ilegal. En el 2020 fue citado por la misma comisión Bicameral por su rol en la megacausa de espionaje ilegal de los Super Mario Bros, en la que fue procesado. Se le achacaba el armado de causas para darle cobertura legal al espionaje contra CFK y ser uno de los responsables de las escuchas ilegales en la cárcel de Ezeiza. Cuando esa causa de los Super Mario Bros pasó a Comodoro Py, a De Stéfano le revocaron el procesamiento los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, dos jueces designados por Macri.