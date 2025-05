Caso Libra: ordenaron congelar más de USD160 millones y el círculo se cierra sobre Milei y Karina

Dos hechos de suma relevancia para el caso $LIBRA que involucra al presidente Javier Milei y su hermana Karina sucedieron en los últimos días. Uno aconteció en los tribunales de Estados Unidos, en el marco de un litigio que inició el estudio Burwick Law; otro pasó en Comodoro Py. Ambos comprometen al jefe de Estado argentino aunque por distintas razones.

¿De qué se trata? La jueza Jennifer Rochon, de la Corte del distrito sur de Nueva York, ordenó el congelamiento de cualquier critpoactivo relacionado al negocio de $LIBRA que sea controlado por los acusados que tiene el pleito que impulsó el estudio Burwick Law, y que involucra a diferentes personas que estuvieron detrás del lanzamiento del memecoin, como Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures. Por ahora, ese proceso no incluye a Milei. La misma magistrada también decretó el congelamiento de 110 millones de dólares que Hayden Davis tendría producto de las operatorias con $LIBRA; y de casi 58 millones de dólares que se encuentran en dos billeteras virtuales vinculadas al caso. Querellantes en la Argentina habían realizado un pedido similar para lograr la paralización de esos fondos, para lo que hace más de un mes la Justicia local había cursado un exhorto.

Por su parte, el fiscal argentino Eduardo Taiano ordenó el 27 de mayo una serie de medidas que cierran el círculo de la pesquisa local cada vez más sobre Milei y su hermana. Por ejemplo, requirió a las compañías telefónicas “que informen todas las titularidades que registren o hayan registrado Javier Milei (y) Karina Milei” desde enero del año pasado a la actualidad. El fiscal hizo lo propio con los intermediarios y acusados Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. También pide saber los movimientos que tuvieron dos líneas registradas por Hayden Davis cuando estuvo en la Argentina.

Novelli es un trader financiero acusado de actuar como intermediario entre el gobierno nacional y los impulsores del token $LIBRA. Según su propia declaración espontánea en tribunales, Novelli, que ingresó al menos 7 veces a la Casa Rosada, era “asesor externo” de Kelsier Ventures, es decir, de la firma que lanzó el memecoin del escándalo. Su madre y su hermana vaciaron dos cajas de seguridad suyas apenas estalló el criptoescándalo, según reconstruyó la Justicia e informó El Destape. Terrones Godoy era su socio. Morales, a su vez socio de Terrones Godoy, fue asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y renunció luego del estallido del caso $LIBRA.

Novelli conoció a Milei en 2020, cuando este último comenzó a dar clases en su academia financiera NW Professional Traders. Con Terrones Godoy organizó el Tech Forum, un evento sobre tecnología y criptomonedas realizado en octubre de 2024, al que asistió Milei como orador principal. Allí estuvieron todos los involucrados en el caso $LIBRA, los nacionales como los extranjeros. En este evento, Novelli y Terrones Godoy habrían facilitado las reuniones entre Milei y figuras del mundo cripto.

Novelli y Terrones Godoy también recibieron malas noticias de la Cámara Federal de Casación Penal este jueves, porque con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, la sala II del máximo tribunal penal del país le denegaron el acceso a la Corte en su intento para correr a los querellantes que tiene el caso en los tribunales argentinos. La Casación declaró inadmisible el recurso extraordinario que interpusieron ambos y confirmó la participación de los damnificados en calidad de querellantes en la causa que tanto preocupa al presidente Milei.

El congelamiento de más de USD 160 M

Según el fallo al que tuvo acceso El Destape, la jueza Jennifer Rochon, de la Corte del distrito sur de Nueva York, ordenó el congelamiento de cualquier criptoactivo obtenido por las transacciones con $LIBRA que estuviera en control de los acusados que tiene el proceso que se lleva adelante en ese distrito de los EE.UU. Se trata de un caso iniciado por el estudio Burwick Law e involucra a quienes estuvieron detrás del lanzamiento del memecoin, como Hayden Davis (ceo de Kelsier Ventures), su padre Thomas (presidente de Kelsier Ventures) y Julian Peh (titular de Kip Protocol, firma que también estuvo detrás de $LIBRA). En los tribunales de los EEUU si bien se relata el accionar de Milei para con el token del escándalo, el presidente argentino no fue imputado. Entre otras cosas, se precisa el momento en que tuiteó el presidente argentino y se dice que $LIBRA se vendió como una forma de respaldar inversiones en la Argentina pero que eso solo fue una “fachada” para poder llevar adelante la estafa.

En el mismo fallo al que accedió este medio, la jueza Rochon también decretó el congelamiento de 110 millones de dólares que Hayden Davis tendría producto de las maniobras con $LIBRA; y 57,654,371 millones de dólares que se encuentran en dos billeteras virtuales vinculadas al caso. De acuerdo a los litigantes, la maniobra habría generado un “robo” de 280 millones de dólares.

Según explicaron fuentes judiciales a este medio, se trata por ahora de solo un congelamiento, es decir, una prohibición de mover el criptoactivo señalado, que se vincula a las transacciones en torno a la estafa de $LIBRA. Especialistas en materia cripto explicaron que “cada vez que se hacía una transacción se pagaba una comisión a quienes crearon la criptomoneda. Esa comisión variaba de acuerdo al alza y al flujo del token. En el momento de mayor impacto, es decir cuando hubo mayores transacciones, llegaron a cobrar 10% de comisión. Eso iba a los creadores. No solamente es la moneda en sí sino las ganancias que surgieron por esa intermediación”.

En los tribunales argentinos, el damnificado Martín Romeo, querellante en la causa que tramita en Comodoro Py, había realizado un planteo de congelamiento similar, tal como publicó El Destape en abril pasado. La Justicia giró un exhorto para que se congelen las dos wallets que recientemente vieron paralizadas sus fondos y como hay secreto de sumario no está claro si se llegó hacer lugar o no a ese planteo.

“En total hay 10 wallets vinculadas a $LIBRA, al círculo interno, además de las 74 que hicieron insider trading. Es decir, que compraron mucho volumen antes del posteo de Millei. De esas 10 wallets hay 2 billeteras que tienen fondos en USDC, que es el dólar cripto, que se puede congelar. Entonces de esas 10, esas 2 billeteras se congelaron”, explicó a este medio Martín Romeo, el joven especialista en materia cripto que es querellante. “Las otras 8 wallets, tenés 7 que no tienen fondos en USDC, entonces en principio no se pueden congelar. Y después tenés la wallet de Kelsier Ventures, que es la empresa de Hayden Davis, que nosotros pedimos el congelamiento, que en la blockchain figura como que está iniciado, pero no figura como confirmado, como figuran las otras 2 wallets que ya están 100% congeladas y se puede ver en la blockchain que el estado es frizado”, añadió quien es representado legalmente por Nicolás Oszust.

En esta línea, estos querellantes a través del análisis de blockchain y transacciones públicas pudieron identificar un conjunto de wallets que adquirieron grandes volúmenes del token $LIBRA en momentos previos al anuncio público del proyecto que hizo Milei, obteniendo beneficios económicos sustanciales tras el lanzamiento del memecoin. Todo indica que esas wallets fueron fondeadas por cuentas radicadas en los exchanges Binance, Coinbase, Bidget, Bybit, Kucoin y Mexc. Por tal motivo, como informó este medio, días atrás solicitaron a la Justicia que se libre un oficio a todas esas exchanges para que informen los datos de titularidad de las cuentas desde las cuales se originaron los fondos que fueron transferidos a las wallets previo a la compra de tokens $LIBRA. Binance tiene un departamento legal en la Argentina. En el resto, si la Justicia hace lugar al pedido deberá avanzar vía un exhorto. A través de estas medidas de prueba, los querellantes buscan poder dar con los titulares de las cuentas.

Los teléfonos de Milei, Karina y Hayden Davis en la mira judicial

En sintonía con el congelamiento que se ordenó en la justicia estadounidense, el fiscal Eduardo Taiano avanza con medidas de prueba que cierran el círculo de la pesquisa cada vez más en torno de Mieli y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.

Según un dictamen al que tuvo acceso El Destape, Taiano, quien tiene delegada la investigación, ordenó que se requiera a “las compañías de servicios de telefonía móvil AMX Argentina SA, Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA que informen todas las titularidades que registren o hayan registrado Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, desde el mes de enero de 2024 hasta la actualidad”. Es decir, apunta al Presidente, su hermana y los tres intermediarios, que son acusados de hacer de nexos entre los impulsores del token del ecándalo y el gobierno nacional. Este tipo de medidas deben ser autorizadas por la jueza de la causa, María Servini.

Taiano también solicitó a las mismas empresas telefónicas que indiquen si dos líneas que declaró Hayden Davis cuando realizó una reserva en el Hotel Four Seasons (es decir, al momento de visitar la Argentina), “tuvieron impactos de antena en llamadas, SMS y datos”, en determinadas fechas de importancia para la pesquisa. Davis estuvo en la Argentina y se reunió con Milei. Pero no solo eso. Según publicó Alconada Mon en febrero pasado, en la noche del 21 de noviembre de 2024, en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires, “el ‘empresario’ detrás de $LIBRA, Hayden Mark Davis, y su equipo celebraron. Cenaron, pidieron tragos varios y brindaron con champagne. Y cuando les preguntaron por qué, la respuesta fue contundente: replicaron que el presidente Javier Milei les había firmado ‘todo’”. Por tal motivo, desde la querella de Martín Romeo se había solicitado a la Justicia que pida cámaras de seguridad que permitan reconstruir ese episodio. También habían solicitado que se convoque a prestar declaración testimonial al traductor del presidente, Walter Kerc. ¿La razón? Que en una nota periodística se narró que en el encuentro que mantuvieron Milei y Hayden Davis el 30 de enero de este año estuvo presente el “traductor oficial del Presidente”. “Demás está decir que el testigo que aquí se solicita es totalmente relevante para la investigación, ya que es crucial conocer el contenido de la conversación entre los imputados Milei y Davis”, se precisó en el pedido de medidas de prueba que hicieron días atrás Romeo y Oszust.

Revés para los intermediarios Novelli y Terrones Godoy

Los intermediarios Novelli y Terrones Godoy recibieron un fuerte revés este último jueves luego de que la Casación les negara acudir a la Corte para excluir a los damnificados del caso, donde fueron tenidos como querellantes.

Los camaristras Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci declararon inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y de esa forma confirmaron la decisión por la cual se dispuso admitir a los damnificados como querellantes. Además de Romeo también se encuentra como querellante en esta causa Juan Grabois, como abogado que representa a tres damnificados.

En un primer momento, la jueza Servini no había aceptado a los damnificados como querellantes pero esa decisión se revirtió en la Cámara Federal porteña y luego la Casación ratificó esa posición. Con la nueva denegatoria, Novelli y Terrones Godoy solo podrán recurrir a la Corte en queja para intentar excluir a los damnificados del proceso. El rol de querellante es clave porque implica que haya acusadores privados que pueden pedir medidas y apelar decisiones.