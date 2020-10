El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, reveló que dialogó con la Casa Rosada sobre el conflicto en la familia Etchevehere y aclaró que el presidente Alberto Fernández "no avala ningún tipo de intrusión sobre la propiedad privada en ningún lugar", aunque subrayó que la situación es "diferente" en este caso porque se trata de "un conflicto familiar en un juicio sucesorio que no está resuelto".

En esa línea, indicó que que le pidió a la Justicia que "intervenga y resuelva lo más rápido posible esta situación". "Ayer (miércoles) hablé con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y me manifestó que el Presidente no avala ningún tipo de intrusión sobre la propiedad privada en ningún lugar", sostuvo el dirigente peronista.

En diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia, el entrerriano replicó que "la usurpación es un delito, de eso no hay ninguna duda", aunque explicó que la situación que se da en la Estancia Casa Nueva, ubicada en el distrito de Santa Elena, "se da una situación diferente a lo que ocurre en el sur con territorios mapuches o lo que ocurrió en Guernica".

"Los hermanos (Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere) dicen que no corresponden los derechos hereditarios de la hermana (Dolores), que hizo entrar gente al campo, lo que generó una controversia judicial", se explayó y sostuvo que "por eso es imposible que esto se repita en otros lugares de la provincia: no hay ánimo de nadie de tratar de intrusar campos". Asimismo, expresó que "es importante llevar tranquilidad a los productores entrerrianos de que no van a ver vulnerados los derechos de sus propiedades" y aseguró que "la Policía de Entre Ríos está garantizando que no se vulnere ningún derecho de ninguna de las dos partes, que están en litigio".

"Hoy al mediodía va a haber una resolución judicial que va a despejar todas las dudas que hay en torno a esto y actuaremos conforme a lo que la Justicia determine y establezca. Más allá de los ocupantes, hay una controversia que tiene que ser resuelta. Lo que determine el juez (subrogante Raúl Flores) es lo que vamos a hacer cumplir", manifestó Bordet.

Además, remarcó que "los fiscales (Oscar Sobko y María Costanza Bessa) han determinado (el pasado miércoles) que hay una intrusión y que debe ser restituido el bien y hoy (jueves) es la audiencia en la que el juez subrogante determinará si accede al pedido de los fiscales o no".

El conflicto en la familia Etchevehere escaló en las últimas semanas, cuando Dolores autorizó a un grupo de trabajadores rurales de movimientos sociales a llevar adelante en un sector de la Estancia Casa Nueva el Proyecto Artigas, una iniciativa agroecológica para producir alimentos.