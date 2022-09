Juntos por el Cambio festejó su triunfo electoral en Marcos Juárez, su cuna en Córdoba

Con el 63% escrutado, la amplia ventaja a favor de la candidata Sara Majorel ya es irreversible. El gobernador Schiaretti la felicitó.

Pese a una campaña muy disputada en la que el peronismo soñó con recuperar el municipio, la candidata de Juntos por el Cambio, Sara Majorel, se impuso en las elecciones locales de Marcos Juárez, la localidad de Córdoba donde la coalición dirigida por el ex presidente Mauricio Macri puso a prueba por primera vez su alianza y ganó en las urnas en 2014.

"'Si no está roto, no lo arregles'. Felicitaciones a todos los marcojuarenses por mostrarnos que el equipo es más importante que las personas. Gran victoria de Sara Majorel, JxC y reconocimiento a Pedro Dellarossa", celebró rápido por Twitter Macri, cuando aún no se conocían los resultados definitivos, pero la victoria de su fuerza era ya evidente.

Según informó el diario cordobés La Voz del Interior, con el 63% escrutado, Majorel ya se instalaba primera lejos con el 54% de los votos frente a un 37% de Verónica Crescente, de Unidos, la lista apoyada por el gobernador peronista Juan Schiaretti.

Por eso, inmediatamente el propio Schiaretti felicitó a la nueva intendenta electa. Además agregó: "Tengan la certeza los vecinos y vecinas de la localidad que, tal como lo venimos haciendo con los 427 municipios y comunas de nuestra Córdoba, seguiremos trabajando junto a la municipalidad de Marcos Juárez por el progreso de esta querida ciudad del sudeste provincial".

Apenas unas 20.000 personas estaban habilitadas para votar en esta localidad este domingo; sin embargo, ante el quiebre de Cambiemos, con la decisión de a Coalición Cívica-ARI de presentar una lista propia de concejales, los comicios se convirtieron en un símbolo de cara a las internas nacionales que esta coalición enfrentará el año que viene para definir sus candidaturas para las próximas elecciones generales.

Por eso, en los últimos días, el ex presidente Macri, el jefe del Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta y la ex gobernadora bonaerense y diputada nacional María Eugenia Vidal -entre otros referentes nacionales de JxC- pasaron por Marcos Juárez para respaldar la candidatura de Majorel.