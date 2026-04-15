El Evita expresó su respaldo a Kicillof en medio de un proceso de recambio interno

Como resultado de un proceso de reorganización interna y actualización de consignas, el Movimiento Evita expresó su respaldo a Axel Kicillof en su camino a la candidatura presidencial. Bajo el lema “organizar la bronca, construir la esperanza por trabajo, producción, federalismo y soberanía” la organización social comunicó el acompañamiento al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, armar un frente político amplio y abandonar “el internismo berreta”.

“Estamos seguros que vamos a derrotar a este gobierno y su modelo. Y tenemos que ayudar a que el próximo presidente asuma la agenda del Trabajo, del Desarrollo, de la Producción, del Federalismo y la Soberanía. De la agenda de Tierra, Techo y Trabajo. Por eso, no podemos mirar para otro lado, no podemos quedarnos esperando, no podemos especular”, señala el documento que acaba de ser difundido por las redes sociales oficiales.

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El pronunciamiento es el resultado de una serie de reuniones y encuentros con gran parte del gabinete bonaerense y el propio gobernador donde se articulan acciones de gestión en territorio provincial. El proceso de conversación fue abordado por los referentes Eduardo Ancona, Alejandro Gramajo, Jonathan Thea y Eduardo Toniolli. El objetivo es claro, buscan incidir en el reordenamiento del peronismo de cara al próximo turno electoral.

“Es el mejor compañero para afrontar esa batalla, quien ha demostrado durante su trayectoria política capacidad de gestión, honestidad, vocación de mayoría, humildad y capacidad de conducir por fuera de los límites de su propia fuerza política”, argumenta el comunicado luego de trazar un diagnóstico del presente de las familias, los niños, los jubilados, las pymes y los trabajadores.

Señalan que debe liderar un gran frente político que amplíe los márgenes de representación y participación “por fuera de nuestra propia fuerza política” y le abre las puertas “a sectores con los que estuvimos desencontrados en estos años o que han participado de otras experiencias políticas” y menciona a peronistas “que han participado de otras alianzas políticas”, radicales “con fuerte impronta popular”, sectores nacionalistas, independientes y de izquierda.

El pronunciamiento es parte de un proceso de recambio generacional que atraviesa al Evita. La mesa ejecutiva definió el texto consensuado por la organización que continúa bajo el impulso de Emilio Pérsico como secretario general y que incorpora a Ancona por la provincia de Buenos Aires, Pepe Berra por Santa Fe, Thea en CABA, Nory Montes en Córdoba y Johana Duarte en Chaco. Completan Rafa Villanueva y Paloma Posadas en la Secretaría de Organización, y “Peluca” Gramajo por la UTEP.

“Las fuerzas populares tenemos que trabajar para derrotar a Milei, abandonando el internismo berreta. Los que trabajan en contra de la unidad, militan la continuidad de Milei. No es tiempo de vanidades, ni de egos”, arremeten hacia el interior del peronismo.

Además del posicionamiento político dentro de la discusión en el pj, comenzarán a accionar reclamos contra el gobierno nacional, se preparan protestas para el próximo mes y se suman a la marcha de la CGT y la Iglesia por el Día del Trabajador. El martes el congreso nacional de la UTEP definirá el plan de lucha que incluirá cortes de calles y piquetes. “Vamos a subir el tono, le vamos a poner pimienta”, confían en la organización social.

En paralelo preparan propuestas para aportar al plan de gobierno y los dirigentes realizan una militancia hacia los referentes del peronismo sobre la necesidad de contemplar a la economía popular y darle derechos al trabajador informal que “es diversos, fragmentado” y que requiere “políticas focalizadas”.