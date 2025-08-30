Tras el coimagate, Kicillof apuntó contra Milei: "Es un subordinado de los ricos"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, analizó la actualidad del país y aseguró que el presidente Javier Milei configuró una "estafa electoral" ya que dejó de ser genuino, "no insulta, no es espontáneo, era una estrategia de marketing". En esa línea dijo que ya no es el "outsider" que se presentó ante sus votantes y sostuvo que se transformó en un "antiperonista o antikirchnerista" que se alió a la casta. "Los empresarios lo miran con desprecio a Milei, pero es empleado de ellos. Es un subordinado a los intereses de los ricos", apuntó.

"Es una estafa electoral configurada. Él no llegó a ser presidente con este discurso, no era antiperonista o antikirchnerista; sino que tenía un discurso anticasta. Era la novedad, lo descontracturado, lo original, lo outsider. Él estaba contra todos los políticos, puteó a todos, incluido a (Mauricio) Macri. Al principio era contra toda la casta, ahora se alió con el macrismo -o lo que queda de él-. Ahora es antiperonista y es más convencional, vienen robando con esto hace tiempo", expresó en diálogo con Radio con Vos.

En esa línea, Kicillof aseguró que -bajo su punto de vista- el que lo votó cree que fue claramente perjudicado por la gestión libertaria. "Hoy puede decir 'me cagaron'. ¿Por qué? Porque parte de su espontaneidad era que el tipo insultaba, era un tipo genuino, decía lo que pensaba, no repara en ningún tipo de código, dice que 'es un loquito que viene de afuera a purificar la política'. Ahora, hace poquito nos enteramos que deja de putear... Para mí es una estafa electoral porque no era ni espontáneo, ni un Milei puro sino una estrategia de marketing. Era un guión. Putear garpaba, ahora como no garpa deja de putear. Es una de las estafas más grandes. Era constitutivo al personaje, si deja de putear ya deja de ser Milei", analizó.

"Los empresarios lo miran con desprecio a Milei, pero es empleado de ellos. Saben que Milei va a hacer lo que ellos necesitan. Es una generalización, ¿no? El Círculo Rojo tiene ganadores, perdedores, cercanos y lejanos. Pero en términos generales, creo que Milei es un subordinado a los intereses de los ricos, de los poderosos. Se le cae la baba cuando ve a un rico. Le gusta, es chupamedias de eso. Es un aspiracional del tipo", dijo el gobernador.

Kicillof sostuvo que "vino con la casta" y existió plata para que él fuera presidente. "Ahora nos enteramos que está lleno de los Menem el gobierno, hay como cinco funcionarios con ese apellido, más casta y política tradicional espantosa no se consigue. Estaban escondidos y surgieron todos con estos audios", apuntó en relación al Coimagate. Y añadió: "Su política económica no es liberal-libertaria, ahora está atado a la timba financiera. Era Toto Caputo el que definía la política económica, todo se está cayendo a pedazos".

"Está haciendo eclosión todo junto: la economía está andando muy mal, los manejos políticos de los propios Menem también. Milei no era lo que parecía, es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso que sirve a intereses económicos, políticos", lanzó duramente.

Panorama electoral

En otro tramo de la entrevista, el Gobernador bonaerense expresó su confianza respecto a las posibilidades de Fuerza Patria en las elecciones provinciales del próximo domingo.

"Hace tres meses parecía que La Libertad Avanza nos iba a barrer, en encuestas decían que nos ganaban por 15 puntos de ventajas si iban con el PRO. Hoy la situación es otra, para mí lo que está pasando exhibe que nosotros pudimos armar una boleta única con todos los sectores juntos y del otro lado, un Milei que absorbió, que les puso camperita violeta de egresados a todos. Tuvieron que virar en la campaña y hoy estamos competitivos en esta elección, que parecía muy difícil", recordó.

Según observó, "le estamos dando un carácter a la elección de septiembre que ellos no le querían dar: la boleta de Fuerza Patria como una forma de oponerse a lo que está haciendo Milei, para peronistas y no peronistas".

"¿Sos jubilado, te cagó Milei? Tenés la boleta de FP. ¿Tenés un familiar discapacitado y te cagó Milei? ¿Sos empresario, te cagó Milei? ¿Sos pequeño productor y te cagó Milei? Todo eso, Fuerza Patria", ejemplificó.

Para el Jefe Provincial, "hay mucho para defender" ya que "no sólo es que Milei va a profundizar si gana, vino a fundir a la provincia".

"Nos quitó el fondo de Seguridad, el fondo para jubilados, el fondo para educación, la obra pública... Nosotros seguimos empujando pero si gana, ¿cuánto tiempo vamos a poder seguir -los intendentes y nosotros- atajando los desastres que arma? La situación económica es cada vez peor en Buenos Aires", enumeró.

Y acotó: "Lo que está presentando Milei a la provincia no le sirve, quiere destruir el Estado. Todo era verso porque el Estado le sirve para el 3% pero no para darle los medicamentos a los que le tienen que llegar. Era mentira, venían a hacer un business. Hay muchos que ante el fraude de Milei, sí está repensando en votar en defensa propia porque los decepcionó, porque pierden el laburo o no les llegan los remedios".

El vínculo con Cristina Kirchner de cara a las elecciones

Finalmente, Kicillof se refirió a la relación con la ex presidenta Cristina Kirchner y reveló: "Venimos hablando mucho por el cierre de listas".

"Estamos trabajando en la campaña, el otro día apareció hablando en un acto que hicimos con los trabajadores de la salud. Hoy estamos todos muy enfocados en ganar septiembre para ganar octubre, eso es importante. Acordamos hace una boleta que sea lo más amplia posible. Conversé en el cierre, ahora estoy en campaña. Con todos los sectores, también con Sergio (Massa), ayer estuve con Juan (Grabois). Parecía que estábamos peleadísimos, estábamos reseteándonos", sugirió.

Y cerró: "Venimos de una derrota electoral, es saludable que haya discusiones. Cuanto más puedan ser puertas para adentro y cuanto más productivas y fraternales sean, mejor. Para esta elección, pongamos pausa sobre cualquier discusión que son puntos de diferencia infinitamente menores que los que son con Milei y Macri. Es un trabajo que hay que hacer, es algo que nos piden".