Rotundo triunfo: Ferraresi obtuvo más del 64% de los votos en Avellaneda

En una contundente muestra de respaldo de la comunidad de Avellaneda a la gestión que administra la ciudad desde el año 2009, la lista de concejales de Fuerza Patria que encabezó Jorge Ferraresi se impuso en las elecciones locales obteniendo un contundente 64,37% de los votos, con una amplia ventaja sobre el libertario Cristian Fratini, que alcanzó el 27,53%.

Con una participación electoral del 63%, alta en relación con los números que se vieron durante el año en la mayoría de las provincias que desdoblaron, el peronismo alcanzó el 47,28% y se impuso en 99 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Avellaneda se ubica entre los cinco distritos de todo el territorio que aportaron un mayor porcentaje de votos al triunfo general.

Luego de se oficializara el recuento de votos, Ferraresi habló ante una multitud de militantes que se acercaron a la sede del PJ Avellaneda. En su discurso, agradeció a cada ciudadano que acompañó con su voto y destacó la decisión del gobernador Axel Kicillof de “discutir en esta elección las cuestiones de cada Municipio, para consolidar el triunfo en toda la Provincia”, y llamó también a trabajar para construir el triunfo a nivel nacional en los comicios de octubre.

En el balcón de la sede partidaria, acompañado por la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra y todos los integrantes de la lista local, el intendente dijo que “este es el camino, con más políticas inclusivas y mejores oportunidades, para ponerle un freno a Milei y que Axel Kicillof sea el próximo presidente en 2027”.

En estas elecciones se renovaban 12 bancas del Concejo Deliberante: a Fuerza Patria le corresponden 8 concejales, mientras que LLA consiguió 4 escaños. Ninguna de las otras fuerzas superó el piso electoral requerido, por lo que no accedieron a representación. De esta manera, ingresarán por el oficialismo el propio Ferraresi como primer concejal, seguido por Claudia Cecilia Colaso, José Gabriel Alessi, Nilda Inés Brovida, Santiago Ariel Pirolo, Alba Gabriela Dorrego, Sebastián Vidal y Tamara Laura Perini

Sección por sección: Fuerza Patria se impuso en casi toda la Provincia

En cuatro secciones se votaron diputados provinciales y en la misma cantidad de distritos se eligieron senadores. En la Primera Sección Electoral, donde el frente libertaria tenía como candidato al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, Fuerza Patria se impone con más del 47%, equivalentes a cinco bancas del Senado, contra el 37,14% de los libertarios, que consiguen tres bancas.

En la Segunda Sección Electoral se eligen diputados y Fuerza Patria saca el 35,42%, porcentaje superior al 29,82% de La Libertad Avanza. En la Tercera Sección, la diferencia es todavía mayor: el peronismo cosecha el 53,81%, con más de 25 puntos por delante del 28,60% de los libertarios.

En la Cuarta y en la Séptima no se esperaba un triunfo del peronismo, al menos no por tanta diferencia: en la Cuarta, el peronismo gana 40,25% a 30,32% y en la Quinta, el triunfo es 38,21% contra 32,83%. También fue abrumador el triunfo de Fuerza Patria en la Octava Sección, la Sección Capital, donde venció 43,46% a 37,12% a la lista que encabeza Francisco Adorni, hermano del vocero de la Presidencia, Manuel Adorni.