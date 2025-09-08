La reacción del Gabinete de Kicillof: entre “el campañón” y el mensaje a Milei: “Tiene que tomar nota”

El día después de las elecciones, el gabinete de Axel Kicillof salió a bancar el resultado obtenido en las urnas. Con más del 98% de los votos escrutados, el peronismo obtuvo el 47,28% de los votos en toda la Provincia, más de 13 puntos por delante del 33,71% de La Libertad Avanza.

En ese sentido, el ministro y candidato ganador de la Primera Sección, Gabriel Katopodis, remarcó que “nuestros intendentes juegan todos los partidos hasta el final”. Fuerza Patria se impuso a La Libertad Avanza (LLA) en 99 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires en las elecciones del domingo 7 de septiembre. En diálogo con El Destape AM 1070, Katopodis se refirió al triunfo y afirmó: “La diferencia fue importante. Milei nunca entendió que este pueblo quiere cuidar a sus viejos”. Además, remarcó que “la gente tiene sus tiempos y supo esperar. El sacrificio fue inútil y se sintió estafada”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por otra parte, ponderó el esfuerzo de los y las jubiladas y las marchas que realizan cada miércoles: “Son los héroes de esta resistencia”. Y de forma tajante, marcó: “El culpable de que el país esté así de peor, es Milei”.

El mensaje estuvo en sintonía con el discurso que el mandatario dio domingo por la noche desde La Plata, en donde Kicillof le dedicó un mensaje especial a Javier Milei: "Milei te dieron una orden: goberná para el pueblo". "Las urnas, los votos, le dieron hoy al presidente un mensaje. Después de lo que ocurrió acá, cuya lectura no tenemos que exagerar porque ellos mismos dijeron lo que significaba un triunfo de ellos o de nuestro gobierno en la Provincia, van a tener que rectificar el rumbo", consideró.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque se refirió al triunfo de Fuerza Patria y afirmó que el resultado fue “un mensaje fue contundente para Milei”, y que además “fue un reconocimiento a la gestión que venimos haciendo”. En diálogo con El Destape AM 1070, manifestó que “Axel se la jugó” y que “se mandó un campañón, planteó una estrategia, la sostuvo y le salió bien". Se deshizo en elogios a Kicillof resaltando que se puso la campaña al hombro, recorrió 56 distritos, dijo que "es el exponente más alto" y avisó: “Vamos a continuar el camino de sumar fuerzas”. De cara a lo que se viene, Larroque manifestó: "Ganamos con la consiga de sumar fuerzas, tenemos que seguir en ese camino inclusive más allá del propio peronismo".