Por qué se vota con Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones 2025 de Argentina

Cuál es la razón por la que se votará con la Boleta Única de Papel.

Se celebra este domingo 26 de octubre una nueva fiesta de la democracia. Habrá elecciones legislativas en todo el país, donde se decidirá la nueva conformación del Congreso. En algunos casos para votar solo diputados, y en otros para elegir también senadores. Una elección que estará signada por un cambio significativa en la manera en que votan los argentinos, por el estreno de la Boleta Única de Papel (BUP).

Este instrumento de votación reemplaza a la boleta partidaria, que separaba las listas en boletas diferentes. Esta vez será un solo papel con casilleros el que se ofrecerá para poder votar, con una lapicera entregada por las autoridades de mesa para que el votante pueda ejercer su voto, llenando la opción que prefiera elegir. También habrá una o dos categorías para escoger, según la jurisdicción del elector.

Por qué se vota con Boleta Única de Papel (BUP)

El 1° de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional. A partir de esta normativa, se estableció la BUP como “instrumento de votación para todos los procesos electorales nacionales”, donde quienes la impulsaron destacaron que allí se identifican “todas las categorías para las que se realiza la elección, claramente distinguidas”.

Los diputados de distintos bloques celebraron la aprobación del BUP en 2024.

La iniciativa impulsada por el oficialismo fue votada en conjunto La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica el año pasado, para establecer un sistema que busca evitar el robo u ocultamiento de boletas. Con una papeleta que engloba a todos los candidatos, se garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel (BUP)

El elector debe dar a las autoridades su DNI. Una vez verificada su identidad, recibe la boleta, con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera.

Marcar la opción preferida en categorías de cargos. En la cabina de votación, se marca el casillero correspondiente; es una sola marca por categoría.

Se emite el voto, se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna. Luego, se firma el padrón y se reciben la constancia de voto y el DNI.

¿Debo llevar lapicera para votar con la Boleta Única de Papel (BUP)?