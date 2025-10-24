La Corte Suprema rechazó la apelación de Fuerza Patria: Santilli sigue en la lista de LLA en lugar de Espert

La Corte Suprema dejó firme el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y ratificó que sea el diputado del PRO Diego Santilli quien reemplace a José Luis Espert como primer candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires. A dos días de las elecciones, el máximo tribunal rechazó así el recurso de apelación que había presentado Fuerza Patria para que no fuera él quien encabezara la lista y que su lugar fuera ocupado por la candidata Karen Reichardt. De todas formas, su cara no estará en las boletas este domingo por otra sentencia que rechazó la reimpresión que pedía La Libertad Avanza.

En un brevísimo fallo, la Corte indicó "que el recurso extraordinario no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007", en referencia a la presentación que había hecho previamente Malena Galmarini, representada por el Dr. Luis Eduardo Sprovieri.

Fuerza Patria había presentado el recurso luego de que la CNE dictaminara que Santilli fuera el cabeza de lista, tras la abrupta salida de Espert, imputado en una causa por lavado de dinero y vinculado al empresario procesado por presunto narco, Fred Machado. Para el máximo tribunal electoral, debía aplicarse la Ley de Paridad de Género y el decreto reglamentario que dispone que los reemplazos "deben hacerse con personas del mismo género".

"Me presenté ante la Justicia Electoral exigiendo el cumplimiento de la acción afirmativa en favor de la mujeres como dije. No importa el nombre, la procedencia o el partido político: necesitamos más mujeres en la política", había respondido Galmarini en X al anunciar la acción judicial.

Su denuncia sostenía que el partido libertario buscaba alterar el orden ya oficializado de la nómina de candidatos, lo cual -según la Ley 27.412 y su decreto reglamentario 171/2019- "afectaría gravemente los derechos civiles y políticos" reconocidos al género femenino. "Debe establecerse, sin lugar a duda, que la lista quede encabezada por quien hasta ahora era la segunda candidata", señalaba el texto, en relación a la postulación de Reichardt.

Noticia en desarrollo