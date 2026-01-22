Un artista taquillero argentino debutará en Cosquín Rock y hay expectativa: "Intentaré honrarlo".

Abel Pintos hará historia en 2026 al debutar por primera vez en el Cosquín Rock, el festival de música más grande de Latinoamérica y uno de los espacios más emblemáticos de la escena rockera argentina. La confirmación de su presencia generó una fuerte expectativa entre el público y la industria, no solo por tratarse de un artista masivo y taquillero, sino también por el significado simbólico que tiene su incorporación a la grilla.

En diálogo con Cadena 3, el cantante expresó su emoción y el profundo respeto con el que asume este desafío. “León Gieco, una de las grandes características de él era que era uno de los pocos artistas que tenía la posibilidad de poder estar en Cosquín Folklore y en el Cosquín Rock, respetado y querido por igual", afirmó.

Y, agregó: "El solo hecho de que me hayan invitado a mí ya me hace entrega de un respeto muy grande de parte de la comunidad del rock y sobre todo de la gente que trabaja en Cosquín Rock y yo se los agradezco y voy a intentar honrarlo”.

Con estas palabras, Pintos trazó un puente directo con la figura de León Gieco, un referente histórico capaz de unir el folklore y el rock sin perder identidad. En ese sentido, su debut no aparece como un gesto aislado, sino como parte de una búsqueda artística que dialoga con distintas tradiciones musicales argentinas.

Qué artistas compartirán grilla con Abel Pintos en Cosquín Rock 2026

La presencia de Abel Pintos en el Cosquín Rock 2026 se inscribe en una edición que apuesta con fuerza a la diversidad de géneros. El festival reunirá a grandes nombres del rock nacional como Divididos, Babasónicos, La Vela Puerca, Fito Páez y Bersuit Vergarabat, junto a propuestas urbanas, artistas emergentes y figuras internacionales como Franz Ferdinand, The Chemical Brothers (DJ Set) y Morat.

La grilla completa del Cosquín Rock 2026.

El encuentro se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 en el Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba. La actuación de Abel Pintos promete ser uno de los momentos más comentados del fin de semana, con un show que buscará combinar la sensibilidad del folklore con la potencia emocional y colectiva del público rockero. Las entradas ya se encuentran disponibles en la web oficial del festival.