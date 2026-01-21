Así es Non Barro, la experiencia gastronómica de altura del Cosquín Rock.

Cosquín Rock, uno de los festivales de música más emblemáticos de Argentina que reúne a miles de fanáticos cada verano en Santa María de Punilla, Córdoba, continúa expandiendo su oferta más allá de los escenarios para ofrecer experiencias integrales que combinan música, naturaleza y gastronomía. En este marco se destaca Non Barro, una propuesta culinaria premium que eleva la experiencia del festival con una oferta de alta cocina en plena montaña.

Non Barro se presenta como un restaurante de montaña dentro del predio del Cosquín Rock, concebido para quienes buscan un espacio gastronómico cuidado y exclusivo en medio de la naturaleza serrana. La experiencia, que dura aproximadamente una hora y quince minutos, comienza con una recepción y un aperitivo, seguido de un recorrido sensorial por sabores que reflejan la tradición culinaria argentina, elaborados con técnicas contemporáneas y enfoque en productos locales.

Cómo será Non Barro en Cosquín Rock

El restaurante no es solo una propuesta de comida, ofrece un ambiente diseñado para el relax y el disfrute, con espacios de sombra, áreas de arte, baños VIP y climatización, pensado para complementar la oferta musical con momentos de descanso y conexión.

Detrás de Non Barro están referentes destacados de la gastronomía argentina, como Paula Massuh, creadora del proyecto y cocinera con trayectoria internacional, junto a chefs como Dante Liporace y Julio Figueroa, quienes aportan su visión creativa a una cocina que celebra el paisaje y los ingredientes del país.

Además de Non Barro, el festival cuenta con un polo gastronómico variado, incluido el “Mercado Pop” con opciones multiculturales y estilos diferentes, para que los asistentes puedan elegir entre food trucks, comidas rápidas, propuestas vegetarianas y experiencias premium como esta.