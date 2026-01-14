Cosquín Rock 2026: fechas y line up de bandas que tocan

El Cosquín Rock se prepara para una nueva edición.

El Cosquín Rock llega con una nueva edición en Córdoba, con una gran cantidad de artistas que darán que hablar. Como ocurre desde hace ya varias temporadas, el line-up del festival argentino tiene opciones que superan al rock genuino: también alcanza a géneros en auge, como el trap, la música urbana, el rock-indie, el pop, el blues, metal, punk y electrónica.

El festival de música se lleva a cabo anualmente desde 2001, en la Provincia de Córdoba (Argentina), con una duración promedio de 2 a 3 días. Se realiza actualmente en el aeródromo de Santa María de Punilla, pequeña localidad distante 50 km hacia el noroeste de la ciudad de Córdoba, sobre la ruta nacional 38, y a escasos 3 kilómetros al sur de la ciudad de Cosquín dónde se realizaba originalmente.

Cuándo es el Cosquín Rock 2026

En cuánto a cuándo se realizará, el Cosquín Rock tendrá lugar el próximo sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026.

Cuál es el line-up del Cosquín Rock 2026

Sábado 14 de febrero:

1915, Amigo de artistas, Abel Pintos, Arkadyan, Babasónicos, Bersuit Vergarabat, Brigado Crew, Druz, Los Caligaris, Chechi de Marcos, Ciro y los Persas, Cruzando el Charco, Cuarteto de Nos, Dillom, El Kuelgue, El Zar, Emi, Eruca Sativa, Estelares, Fantasmagoria, Franz Ferdinand, Girl Ultra, Hermanos Gutiérrez, Indios, Jóvenes Pordioseros, Kil Flora, La Franela, La Mississippi, La Vela Puerca, Lali, Las Pelotas, Las witches, Le Dracs, Lehar, Les Diabolettes, Los Espíritus, Los Mentidores, Louta, Marilina Bertoldi, Microtul, Misty Soul Choir, Niño Monja, Pablo fierro, Perro Suizo, Piti Fernández, Ryan, Santiago García, Tango & Roll, The Chemical Brothers (DJ set), Turf, Un Muerto Más, Valentín Huedo, Victoria Whynot, Viejas Locas (x Fachi y Abel) y Wayra Iglesias.

El Cosquín Rock se realiza desde el año 2001.

Domingo 15 de febrero:

Agarrate Catalina, Ainda, Airbag, Bandalos Chinos, Beats Modernos, Blair, Bulldozer Blues Band, Caras Extrañas, Cordelia’s Blues, Coti, Crystal Thomas & Luca Giordano, CTM, David Ellefson, Deer Jade, Devendra Banhart (solo), Divididos, Dorian, Dum Chica, El Club de la Serpiente, El Plan de la Mariposa, Fito Páez, Franky Wa, Gauchito Club, Gauchos of the Pampa, Cisa Londero & Toyo Bacoso, Glauco Di Mambro, Cold’s Band & Anastasia Amarante, Grasshopper’s, Guasones, Gustavo Cordera, Kapanga, Kölsch, Lamos de Sal, Las Pastillas del Abuelo, Los Pericos, Lourdes Lourdes, Malandro, Mariano Mellino, Marky Ramone, Matthias Panznani, Morat, Nina Partela, Pappo x Juanse, Peces Raros, Renzo Leali, Nosy Comeez, Rudy, Silvestre y la Naranja, Six Sex, Sofi Mora, Tex, Trueno, Wanda Jael, Xime Monzón e Ysy A.

Por dónde sacar entradas para el Cosquín Rock 2026