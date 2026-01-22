El Real Madrid es el equipo que más gana del fútbol y el Liverpool es el mejor de la Premier

Imagen de archivo de los jugadores del Real Madrid posando para una foto grupal antes de un partido de LaLiga ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu, Madrid, España.

El Real Madrid se mantuvo como el club con más ingresos del fútbol mundial ‍durante la temporada 2024-25, ⁠mientras que el Liverpool fue por primera vez el que más ingresos generó en la Premier League, según una lista financiera anual publicada el jueves.

El club español encabezó la Football Money League de Deloitte con 1.160 millones de euros (unos 1.360 millones de dólares) de ingresos pese a no ganar ni LaLiga ni la Liga de Campeones.

El Real Madrid, ‌el único club que ha ganado más de ⁠1.000 millones de dólares en ⁠las dos últimas temporadas, se benefició en la temporada 2024-25 de un aumento del 23% en los ingresos comerciales, a ‍594 millones de euros, impulsados por el merchandising y los socios corporativos, según las ⁠cifras de Deloitte.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Su eterno rival ‌y vigente campeón de LaLiga, el Barcelona, fue el segundo club con mayores ingresos, con 975 millones de euros, y se colocó de nuevo entre los tres primeros por primera vez en cinco años. El Bayern ‌de Múnich, ‌campeón de la Bundesliga, ocupa el tercero, con 861 millones de euros, por delante del París Saint-Germain, vencedor de la Liga de Campeones, con 837 millones.

El quinto puesto del Liverpool en la ​lista, con 836 millones de euros de ingresos de la temporada en que ganó la Premier League, fue el mejor resultado de cualquier club inglés en los 29 años de historia de la clasificación.

El Manchester City cayó al sexto puesto, con 829 millones de euros, seguido del Arsenal, líder de ‍la Premier League esta temporada, con 822 millones.

El Manchester United, que la temporada pasada terminó en una humilde 15.ª posición en la Premier, cayó de la cuarta a la octava posición en ingresos, con 793 millones de euros, el ​puesto más bajo de su historia en la Money League, que ha encabezado 10 veces en el pasado.

Deloitte señaló que ​las perspectivas de ingresos del United para la presente temporada empeorarán debido a su ausencia de competiciones europeas ⁠y a su temprana eliminación de la FA Cup y la Copa de la Liga.

(1 dólar = 0,8546 euros)

Con información de Reuters