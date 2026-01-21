Una joven profesional de YPF en una planta industrial de la compañía.

YPF potencia su semillero de talento joven con un programa récord

YPF alcanzó un nuevo hito al recibir más de 7.000 postulaciones en solo una semana desde el lanzamiento de su nueva edición del Programa de Jóvenes Profesionales. Este número histórico convierte a la iniciativa en una de las más atractivas para recién graduados en Argentina, reafirmando el compromiso de la compañía con la formación de futuros protagonistas del sector energético .

📚 Formación con visión transversal del negocio

Participantes del Programa de Jóvenes Profesionales analizan datos en una sala de control.

Durante nueve meses, los seleccionados accederán a una inmersión completa en las distintas áreas estratégicas de la compañía. El programa combina capacitación intensiva, rotación por distintas unidades y participación en proyectos de alto impacto. Esta estructura les permitirá comprender en profundidad la cadena de valor energética.

Según Florencia Tiscornia, VP de Personas y Cultura de YPF:

“Tenemos un doble propósito: consolidar nuestro semillero con el mejor talento joven del país, y formar líderes capaces de gestionar los proyectos más estratégicos para el futuro de la industria”.

🎓 ¿Quiénes pueden postularse?

El programa está orientado a jóvenes de entre 22 y 28 años, recientemente graduados en carreras como Ingeniería (en sus distintas ramas), Geociencias, Ciencias Económicas, Comercialización o Tecnología. Se valoran especialmente las habilidades en mejora continua, innovación, liderazgo y capacidad de adaptación .

Además, los postulantes deben tener disponibilidad para relocalizarse en zonas clave como Neuquén, Buenos Aires o Mendoza, así como poseer nivel intermedio o avanzado de inglés.

Trabajo en equipo y formación técnica en el Programa de Jóvenes Profesionales.

🧠 Un proceso de selección exigente

La convocatoria consta de múltiples etapas: pruebas de inglés y razonamiento, dinámicas grupales, assessment de competencias, entrevistas con líderes técnicos y exámenes preocupacionales. Esta rigurosidad garantiza que solo ingresen los perfiles más destacados.

👉 La inscripción está abierta en este link oficial de YPF