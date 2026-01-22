Cómo se calcula el peso ideal de una persona, según su altura: esta es la forma

Para definir el peso ideal de una persona se tiene en cuenta muchas características físicas. Sin embargo, hay forma de calcularlo: con el Índice de Masa Corporal (IMC). Este valor es un rango que ayuda a determinar si una persona cuenta con el peso natural para su contextura, si está muy flaca o posee sobrepeso.

¿Cómo se calcula el índice de masa corporal?

El IMC se calcula al dividir el peso de una persona por el cuadrado de su estatura en metros (IMC = Peso / Estatura²). Por ejemplo, si una persona pesa 60 kg y mide 1,65 m, el cálculo sería 60 dividido por 1,65 m al cuadrado, lo que daría un IMC de 22,04.

El IMC puede dar una idea, pero no asegura cómo está la salud integral de una persona

Ese valor se compara con una tabla de IMC, de acuerdo a los expertos en salud del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos, en un adulto el valor del IMC refiere a lo siguiente:

Bajo peso : IMC de menos de 18.5

: IMC de menos de 18.5 Peso saludable : IMC entre 18.5 y 24.9

: IMC entre 18.5 y 24.9 Sobrepeso : IMC entre 25 y 29.9

: IMC entre 25 y 29.9 Obesidad: IMC de 30 o más

En caso de querer consultarlo el CDC ofrece dos calculadoras online donde solo tenés que colocar tu altura y tu peso, y te explican qué significan los resultados:

Para adultos de 20 años o más: es clave usar la Calculadora del IMC para adultos

de 20 años o más: es clave usar la Calculadora del IMC para adultos Para niños y adolescentes, de 2 a 19 años: existe la Calculadora del IMC para niños y adolescentes.

Cuidado: por qué el IMC no es tan preciso

El Índice de Masa Corporal es un gran dato para conocer tu salud, pero hay algo clave que no distingue: la diferencia entre masa muscular y grasa corporal. Por ejemplo, en personas que hacen mucho deporte puede dar mayor al promedio y no por sobrepeso, sino por que tiene un alto nivel de masa muscular.

Por eso, siempre es clave consultar con un profesional de la salud para saber cuánto deberías pesar. Un nutricionista hará una evaluación integral y te aconsejará en el caso de que tengas bajar, subir o mantener tu peso.

Siempre es clave consultar a un especialista de la salud para bajar o subir de peso

"El IMC por sí solo no nos informa sobre la salud del interior del cuerpo. Sin embargo, es una señal externa de lo que puede estar sucediendo adentro del cuerpo. El IMC es solo un punto de datos y debe considerarse con muchos otros factores para determinar la salud de una persona y para obtener una imagen más completa de la salud general", aclaran desde el CDC de EE.UU.