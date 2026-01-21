El músculo regula el metabolismo, la glucosa y reduce la inflamación de forma natural.

La fuerza física no es la única función del músculo, que además se destaca como el “órgano de la longevidad” y un factor fundamental para mantener una vida sana y prolongada. Así lo afirmó la Dra. Gabrielle Lyon, especialista en metabolismo y longevidad, durante una entrevista en el podcast The Dr. Hyman Show, donde remarcó: “El músculo es el órgano más importante para la longevidad. Su salud determina nuestro envejecimiento”.

La médica explicó que, por mucho tiempo, la medicina se enfocó en controlar la grasa corporal, dejando de lado la importancia del músculo esquelético. “Durante mucho tiempo, ni siquiera se pensaba en el músculo. El enfoque era únicamente el porcentaje de grasa corporal. Ahora empezamos a darnos cuenta de que lo determinante es la calidad del tejido muscular”, señaló.

Más allá del movimiento, el músculo representa aproximadamente el 40 % del peso corporal y es el único órgano que podemos controlar voluntariamente, destacó Lyon. “Ningún otro órgano permite tal nivel de intervención directa diariamente”, afirmó.

La experta aclaró que no basta con aumentar la masa muscular, sino que es clave mejorar su calidad, que depende de la fuerza, el equilibrio y la infiltración grasa. Esta última es el proceso por el cual el músculo pierde eficiencia al acumular tejido graso internamente, parecido a la carne marmoleada. “La calidad del músculo, no solo su cantidad, es lo que verdaderamente importa”, enfatizó.

Este enfoque explica por qué algunas personas con sobrepeso pueden estar metabólicamente saludables, siempre que su músculo no presente infiltración grasa. Lyon comentó: “Me costaba creer que alguien con más del 30 % de grasa corporal pudiera estar sano, pero descubrí que lo determinante era la infiltración grasa y la calidad del músculo”.

Los avances tecnológicos, como la resonancia magnética y la evaluación por imágenes, permiten hoy medir con precisión la calidad muscular, superando las limitaciones del índice de masa corporal (IMC) y el simple cálculo del porcentaje de grasa.

¿Por qué el músculo es clave para la longevidad?

En la conversación, la doctora subrayó que el músculo cumple funciones vitales, como actuar como reserva metabólica, regular la glucosa, reducir la inflamación y favorecer el sistema cardiovascular. “No existe la persona sedentaria saludable”, sentenció.

Además, el músculo funcional regula hormonas y el sistema inmune, libera mioquinas que benefician huesos y cerebro, y almacena glucosa y lípidos. Con el envejecimiento, disminuye su sensibilidad a los aminoácidos y su capacidad inmunológica, pero el entrenamiento de fuerza puede revertir este deterioro.

El entrenamiento de fuerza tres veces por semana es fundamental e innegociable.

Controlar la sarcopenia, que es la pérdida muscular ligada a la edad, previene la fragilidad y ayuda a evitar enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2, además de mantener la independencia física. Lyon advirtió que “cada década se pierde hasta un 4 % de masa muscular si no se ejercita”.

Para la especialista, entrenar con fuerza es fundamental para cualquier persona, no solo para atletas. Sugirió trabajar todo el cuerpo al menos tres veces por semana, adaptando la intensidad y el ritmo según cada etapa de la vida. “No se trata solo de levantar peso, también de aumentar repeticiones o variar el ritmo según la etapa de la vida”, explicó.

En casos de lesiones o limitaciones, recomendó técnicas como la restricción de flujo sanguíneo, usada en rehabilitación, que permite estimular el músculo de forma segura. “Incluso quienes están en reposo pueden obtener beneficios realizando movimientos leves con bandas de restricción”, añadió.

Respecto a la alimentación, Lyon aconsejó una ingesta proteica mayor a la tradicional, entre 1,2 y 1,6 gramos por kilo de peso ideal al día, repartida en varias comidas. “El estándar de 0,8 gramos por kilo está obsoleto y no sirve para mantener la masa muscular activa, en especial en personas mayores”, afirmó.

La calidad muscular, definida por fuerza y poca grasa interna, es crucial.

La distribución proteica correcta después de los 40 años es clave, y la primera comida del día tiene gran importancia para aprovechar la “ventana anabólica” tras el ayuno nocturno. La proteína debe ser de buena calidad y, si es necesario, complementarse con aminoácidos esenciales, especialmente en personas vegetarianas.

La médica también valoró ciertos suplementos como la creatina, la urolitina A y los aminoácidos esenciales, aclarando que siempre deben complementar el entrenamiento y la nutrición. “La urolitina A, por ejemplo, mejora la función mitocondrial y la fuerza muscular, y la creatina tiene efectos comprobados más allá del músculo, incluso en el cerebro”, detalló.

Por último, Lyon destacó la importancia de la comunidad y los vínculos familiares para la longevidad. Contó: “Entreno con mis hijos, hacemos de la actividad física algo familiar. La comunidad y los vínculos afectan la calidad y duración de la vida tanto como la nutrición o el ejercicio”.