Cosquín 2026: cómo sacar entradas para el Festival Nacional de Folklore y qué precio tienen .

El Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026 se realizará entre el sábado 24 de enero y el domingo 1° de febrero en la Plaza Próspero Molina, en la provincia de Córdoba. Las entradas para este evento popular, que tendrá su edición número 60, ya se pueden comprar de forma online y presencial.

El festival reúne cada año a miles de personas y a figuras consagradas del folklore y la música nacional. En esta edición, algunos de los artistas más destacados que se subirán al escenario son: Jairo, Los Manseros Santiagueños, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Cazzu, Abel Pintos, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti y Milo J, entre muchos otros.

Festival Nacional de Folklore Cosquín 2026: cómo sacar entradas

Las entradas se pueden sacar tanto de manera online como presencial en diferentes puntos de venta. Estos puntos de venta presenciales son:

Boleterías en Plaza Próspero Molina (Obispo Bustos y San Martín, Cosquín), de 09.30 a 02.00.

Oficina de Turismo Cosquín (San Martín 585).

Por otro lado, la venta online se puede hacer a través del sitio Autoentrada.

Los precios de las entradas

Los precios de las entradas varían según el sector y la noche que elijas y van desde los $26.000 hasta $115.000 aproximadamente. Cabe destacar que a estos valores se le debe agregar el 10% de cargo adicional por servicio de la ticketera.

Menores de 6 años entran gratis sin butaca, presentando DNI. Desde los 6 en adelante, se debe abonar el costo total de la entrada. Para personas con discapacidad, hay filas reservadas en el sector D.

Cómo comprar entradas online

Para comprar las entradas del 66° Festival Nacional de Folklore de Cosquín de forma online por Autoentrada, primero es necesario crearte una cuenta o iniciar sesión con tu correo electrónico y contraseña.

Luego, buscar el evento “66° Festival Nacional de Folklore” y seleccionar la fecha elegida dentro del calendario. Tenés nueve noches ("lunas") en total para elegir. Vas a poder seleccionar el sector del predio (A, B, C, D o platea) junto con la cantidad de localidades que quieras sacar, teniendo en cuenta la grilla de precios vigente según ubicación y jornada.

Por último, se deben completar los datos personales requeridos, como nombre, DNI y correo electrónico, y definir el medio de pago. Una vez confirmada la operación, el comprador va a recibir un correo electrónico con la confirmación y las entradas digitales, que incluyen un código QR para ser presentado el día del evento, ya sea en formato impreso o desde el celular.