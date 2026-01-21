La Serenata a Cafayate 2026 tendrá uno de los momentos más esperados del folklore porque Jorge Rojas y Los Nocheros volverán a coincidir en la misma noche.

La Serenata a Cafayate 2026 se prepara para vivir uno de los momentos más emotivos de la historia reciente del folklore nacional. La tradicional fiesta de los Valles Calchaquíes, que tendrá lugar del jueves 26 al sábado 28 de febrero, no solo celebrará su 52° edición, sino que será el escenario de un capítulo dorado para la música popular: el regreso de Jorge Rojas junto a Los Nocheros en una misma velada.

El puntapié inicial será el jueves 26 de febrero, una fecha marcada en rojo por los fanáticos. Jorge Rojas volverá a coincidir en el escenario con el grupo salteño que lo vio nacer artísticamente en 1993 y con el que marcó una era hasta su partida en 2005. Tras los recientes cruces en Córdoba y Jesús María, Cafayate será testigo de este reencuentro de Los Nocheros cargado de nostalgia.

Esa misma noche, la grilla se completa con la potencia de Ahyre, la fiesta chayera de Sergio Galleguillo, Jacinta Condorí y Luceros del Alba, entre otros. La segunda luna, el viernes 27, mantendrá la vara alta con una fuerte presencia del folklore de raíz y la fiesta del chaco salteño. El Indio Lucio Rojas, Lázaro Caballero y Christian Herrera encabezan una nómina que también incluye a Dalmiro Cuellar y Carafea, prometiendo una noche de pura energía y baile.

El cierre del festival, el sábado 28, estará a cargo del dueño de casa: El Chaqueño Palavecino. La última jornada será un desfile de clásicos con Las Voces de Orán y el carnaval jujeño de Los Tekis. También serán de la partida Canto 4, Alma Carpera y Franco Barrionuevo, poniendo el broche de oro a la edición 2026.

La grilla de artistas de la Serenata a Cafayate 2026 en la noche que reunirá otra vez a Jorge Rojas y Los Nocheros.

Desde la Secretaría de Cultura de Salta destacaron que "durante tres noches mágicas, el valle se convierte en un templo de la música argentina", consolidándose como una cita ineludible donde "las guitarras, las voces y la luna escriben la historia viva de nuestro folclore".

Precios de las entradas para la Serenata a Cafayate 2026

La organización dio a conocer el esquema de precios para las tres noches, con valores diferenciados para residentes cafayateños y una variación según la ubicación y el día del espectáculo. Sin embargo, todavía no se reveló la fecha de inicio de venta de entradas.

Jueves 26 y viernes 27 de febrero

Popular: $40.000 (Residentes: $35.000).

$40.000 (Residentes: $35.000). Platea: $50.000.

$50.000. Preferencial: $70.000.

Sábado 28 de febrero (Noche central)