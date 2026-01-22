Norris dice que está más confiado y dispuesto a repetir el título en F1

Imagen de archivo del piloto británico Lando Norris de McLaren celebrando en el podio el campeonato mundial de Fórmula Uno en el Gran Premio de Abu Dabi, en el circuito de Yas Marina, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

El vigente campeón de Fórmula Uno, Lando Norris, aún no ha ‍vuelto a ver ⁠la carrera que le dio el título, pero el piloto de McLaren afirmó que comenzará la nueva temporada con más confianza y con hambre de una segunda corona.

El británico de 26 años correrá con el número 1 en su monoplaza por primera vez en el Gran ‌Premio de Australia, el 8 ⁠de marzo en Melbourne.

"Es absolutamente ⁠el objetivo, sí", dijo Norris cuando se le preguntó sobre la posibilidad de convertirse en ‍bicampeón y unirse al siete veces ganador Lewis Hamilton como los únicos ⁠británicos en lograr la ‌hazaña.

"Ciertamente ganar uno (un título) te da mucha más confianza", añadió al aceptar dos trofeos en los Autosport Awards en Londres el miércoles por la noche, uno de ellos ‌entregado ‌por el triple campeón Jackie Stewart.

"Nunca he tenido mucha confianza en mí mismo", continuó, mientras los aficionados le gritaban "deberías" desde el palco. "Ahora sí que la tengo ​más, eso seguro".

Norris ganó siete carreras la temporada pasada, una menos que el tetracampeón de Red Bull, Max Verstappen, a quien superó por dos puntos después de una batalla a tres bandas en el Gran Premio de Abu Dabi ‍de final de temporada.

Preguntado sobre si había rememorado el momento que cambió su vida, Norris dijo que no.

"Sinceramente, he intentado estar lo más lejos posible de todo. Simplemente disfrutar del ​resto de mi vida, ya sabes. Me encanta la Fórmula Uno. También me encanta estar lejos ​de ella", comentó. "Tengo suerte. Es un trabajo increíble. Me pagan bien y puedo viajar ⁠con mis amigos. Puedo ir a jugar al golf a sitios preciosos. Me gusta hacer esas otras cosas".

(Editado en español por Daniela Desantis)