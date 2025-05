Milei avanza sobre el PRO y ahora quiere pintar de violeta Vicente López

Los Milei vencieron a los Macri en la Ciudad de Buenos Aires y propiciaron no sólo la primera derrota del PRO en ese territorio en 18 años sino un sismo que tiene réplicas en la provincia de Buenos Aires. Ahora La Libertad Avanza busca avanzar sobre Vicente López, distrito en el que ambos viven, y pintarlo de violeta. Aunque está abierta la negociación entre libertarios y macristas en el territorio bonaerense, este municipio de la zona norte es uno de los puntos conflictivos para el eventual acuerdo. La Libertad Avanza no arriesga bancas, mientras que el PRO puede ver reducido el peso de su bloque.

Hay coincidencias entre los distintos espacios, también en el peronismo, que en la elección provincial del 7 de septiembre serán ocho elecciones distintas y muy posiblemente con tácticas diferentes. Puede ser con caras conocidas y que no requieran de instalación o si se apuesta todo al sello y la “pureza” de identidad que reclama Karina Milei. En la mesa política de Sebastián Pareja se entusiasmaron con el triunfo porteño y se plantaron de otra manera en la negociación con el PRO, en cabeza de Cristian Ritondo, quien hoy pasó junto a Diego Santilli por la Casa Rosada. El presidente de la versión bonaerense de este partido pretende que en el acuerdo no se diluya el sello y se contemplen los distritos gobernados por el macrismo para que allí la lapicera sea de los intendentes al conformar la lista. Y Vicente López es uno de esos distritos.

Soledad Martínez ganó la última elección con casi el 50% de los votos y mostrándose prescindente en la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Martínez es de los intendentes del PRO que no solo no saltaron a las filas de LLA como Diego Valenzuela sino que tampoco pretende la fusión total como Guillermo Montenegro. Es una intendenta cercana a Jorge Macri aunque desde el año pasado se buscó pegar más su imagen a Mauricio desde que asumió la vicepresidencia del partido a nivel nacional y asumió un fuerte protagonismo en encuentros de mesa chica como abiertos con militantes.

Según explican en el PRO, la negociación que emprende Ritondo incluye que los intendentes sean los dueños de armar la lista en el marco de la construcción de este frente electoral. Pero con la reciente derrota de Jorge Macri, en el armado de Pareja sueltan que no está resuelto eso. Sin embargo, entre los amarillos no ven que haya un especial encono contra los intendentes propios. Mientras que los libertarios bonaerenses se envalentonaron dejaron trascender que van por la intendencia de Vicente López en 2027.

Aunque en el PRO crean que la cabeza de Karina Milei está en octubre y no en disputar municipios amarillos, el gesto de Javier Milei en el Tedeum por el 25 de Mayo donde eligió no saludar a Jorge Macri y tampoco a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, pareciera evidenciar lo contrario. Pese a que desde la sede de Uspallata buscaron bajarle el tono al destrato argumentando que “hizo un 2x1” ya que en realidad “no quiso saludar a Villarruel y si saludaba a Jorge tenía la obligación de saludarla”, Milei salió despejó dudas al rato: “Roma no paga traidores”, afirmó al citar esas imágenes. Milei venía de afirmar que en la provincia de Buenos Aires "el acuerdo está avanzado, le guste o no le guste a Macri”.

Desde el comando de campaña libertario advirtieron a El Destape que “no hay lapiceras, hay acuerdos y estos son locales”. Y en los distritos que el PRO no ceda, La Libertad Avanza presentará lista propia. En Vicente López se elegirán 12 concejales este año: el oficialismo pondrá en juego 9 bancas y el peronismo tres. Es decir, con uno solo los libertarios ya salen ganando.

La relación entre libertarios y Soledad Martínez no es buena. La Libertad Avanza rechazó el año pasado el presupuesto y la ley impositiva. “Estamos en la antípodas y no queremos nada de la vieja política”, resaltaron en las filas libertarias para explicar el rechazo a integrar una misma lista ya que creen que quedarían desdibujados de ocurrir eso. Esa lista la proyectan “pura”, sin los concejales que deben renovar y responden a dirigentes aliados como Patricia Bullrich y José Luis Espert.

El vínculo es tan malo que entre los libertarios chicanean sobre la posición en la que quedó Martínez luego de la derrota de Jorge Macri en el distrito vecino. Esa cercanía lleva a que en LLA acusen a la intendenta de tratar al municipio como la “Comuna 16” en relación a tratarla como una extensión de las 15 comunas de la Ciudad. "Está desesperada para no quedar como quedó Jorge", apuntaron.

Qué se pone en juego en Vicente López

En 2023, La Libertad Avanza había conseguido tres concejales y ahora el objetivo es sumar entre cuatro y cinco más. La tarea de repetir ese resultado, que a priori no pareciera ser complicado porque no habría razones para que ese voto se reduzca, quedará en manos de una cabeza de lista que no es de las principales referencias. Se trata de Alejandra Nieto, una comerciante local que en la última elección fue sexta en la lista de concejales. “No hay políticos en la lista”, explicaron.

La propuesta se diferencia de la que ocurre en otros distritos, en los que la lista de concejales la encabezarán quienes fueron candidatos a intendentes. Un reconocimiento a quienes están desde el primer minuto y para revalidar referencias locales pensando en 2027. “Es un derecho natural porque dieron la patriada”, resumieron.

Y si de 2027 se trata, en Vicente López La Libertad Avanza tiene a Luis Palomino, abogado y ex funcionario nacional en la cartera de Trabajo como el principal nombre para competir por el municipio. En la última elección, Juan Pablo Pliauzer había buscado ese lugar y tras no lograrlo se alejó del espacio y ahora es el actual presidente del bloque libertario en Vicente López, quien irá por ese objetivo con la fuerza del gobierno nacional detrás. Palomino es un abogado laboralista que en el gobierno de Milei, bajo la órbita de Sandra Pettovello, fue subsecretario de Empleo y luego director nacional de la Unión Ejecutora del Programa Volver al Trabajo hasta que dejó el cargo en febrero último. Por su perfil, su nombre es una de las variantes que Pareja maneja para la elección de ocho senadores que se disputará en la Primera Sección.