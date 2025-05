El PRO perdió por primera vez en la Ciudad: quedó tercero y no ganó en ninguna comuna

No fue una noche mágica para el PRO en Buenos Aires. Tras 18 años de victorias continuas desde que llegó al poder, el partido de Mauricio Macri perdió una elección en la Ciudad y quedó tercero. El vocero presidencial, Manuel Adorni, se impuso con el 30% y dejó a Leandro Santoro segundo. El PRO no ganó en ninguna de las comunas, ni en las que tradicionalmente arrasaba como en las del norte. El adelantamiento de la elección no salió bien y el resultado demuestra que la nacionalización de la campaña le benefició a Casa Rosada. Panorama incierto para un partido que nunca se conoció perdedor en la Ciudad y Jorge Macri está obligado a barajar y dar de nuevo.

En el búnker del PRO, en la sede nacional del partido, había caras largas en la previa a que se conocieran los resultados y el panorama ya era "poco esperanzador", como describió una fuente del partido. Aunque Silvia Lospennato y los principales dirigentes aseguraron que el resultado los sorprendió, en la previa El Destape recibía diagnósticos muy duros por parte de la mesa de campaña. Nadie esperaba un triunfo.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, felicitó a Adorni y a Leandro Santoro por el desempeño electoral y reconoció que el PRO hizo una mala elección en relación a lo esperado. “Hoy no nos toca ganar, pero lo que uno siempre tiene que hacer es seguir fiel a sus valores representando a sus ideas y principios”, afirmó. Desde mañana en la sede de Uspallata se espera un golpe de timón sobre el rumbo de la gestión para conseguir una nueva estrategia que permita llegar con expectativas al 2027.

Hay un dato que poco importará a Macri y al PRO. Teniendo en cuenta que es una elección legislativa, el bloque oficialista ponía en juego seis bancas, pero si se les restaban las que respondían a Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió ya que todavía se mantienen bajo un mismo bloque, se reducía a dos las bancas a renovar. Con estos resultados estarían entrando entre tres y cuatro legisladores: Silvia Lospenatto, Hernán Lombardi, Laura Alonso y Darío Nieto.

Pero esto será dejado de lado ya que de fondo está la pelea nacional y con esta derrota el PRO quedó desdibujado. Si se compara con 2023, en aquella elección el PRO venció en 13 de las 15 comunas. Solo había caído en la 4 y la 8, las del sur que en otras ocasiones también habían sido esquivas. Ahora, el amarrilo desapareció del mapa y copó el violeta. Los Milei jugaron fuerte en la elección local para quedarse con el voto de la centroderecha y demostrarle a Macri que el electorado hoy identifica a La Libertad Avanza como lo nuevo y como la herramienta para que el kirchnerismo no vuelva al gobierno.

Las últimas dos semanas el PRO y La Libertad Avanza se cruzaron fuerte por la caída de Ficha Limpia en el Senado con acusaciones en torno a quién había pactado con Cristina Kirchner. Como si el kirchnerismo fuese una mancha venenosa, ambos apelaron al voto antikirchnerista por necesidades distintas: el gobierno nacional para ocultar que no tenía propuestas para la Ciudad y solo tenía intención de vencer a Macri y el gobierno porteño para tapar las críticas a los resultados de la gestión. “A Lospennato le subió a 75% el nivel de conocimiento y lo diluyó a Larreta”.

Semanas atrás, El Destape dialogó con un funcionario con oficina en el tercer piso de la sede de gobierno porteño y en los escenarios que se armaba para el día después de la elección, el de la derrota era uno. “Si perdemos, ahí hay que barajar y dar de nuevo y sacarse de encima vicios”, sentenciaron.

La pregunta que se abre es con quiénes será ese redireccionamiento. Entre los ex socios del PRO hay mucho malestar con Jorge Macri porque desde la elección del 2023 se encargó de teñir todo de amarilla la lista y el gabinete y casi no apeló a los acuerdos amplios que había hecho su antecesor Horacio Rodríguez Larreta. "Jorge nunca nos habló ni coordinó actividades con nosotros. Tendría que hacer una autocrítica, pero no creo que vaya a cambiar", cargó duro contra el Jefe de Gobierno un operador que formó parte del armado de la lista de Larreta.

En desarrollo