El desplante de Milei a Jorge Macri y Villarruel: "Roma no paga traidores"

Cuando ingresó a la Catedral Metropolitana para el Tedeum, el presidente Javier Milei evitó saludar al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel. "Roma no paga traidores", expresó el jefe de Estado al referirse al hecho.

"Roma no paga traidores. Si se es bueno con los malos (esto es con quienes traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita) se termina siendo muy malo con los buenos. Fin", escribió el Presidente en su cuenta de X.

Luego, agregó una posdata al tuit para recordar al asesor catalán Antonio Gutiérrez Rubí, quien hasta hace poco trabajó con el PRO. "Saludos para chantalán Gutiérrez Rubí y otras basuras varias", añadió. El texto "Roma no paga traidores" lo usó para citar otros mensajes vinculados a Jorge Macri, de usuarios que celebraban el desplante.

Fuentes del entorno del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguraron a El Destape que Milei hizo " un 2x1", porque "no quiso saludar a Villarruel" y, si saludaba a Macri, "tenía la obligación de saludarla”, porque estaba al lado. “No está bueno, pero no vemos una intención de no querer saludarlo”, añadieron.

El funcionario que también se expresó en redes sociales para defender al Presiddente fue el canciller Gerardo Werthein quien afirmó: "Las acciones tienen consecuencias".

Las duras palabras de García Cuerva frente a Milei: "¿Hasta cuándo deberán reclamar por jubilaciones dignas?"

Durante el Tedeum 2025, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, cuestionó la realidad social de la Argentina. Con el presidente Javier Milei sentado frente a él, dijo: "¿Cuántas generaciones más y hasta cuándo deberán reclamar por jubilaciones dignas?".

"Argentina sangra en la inequidad entre los que se laburan todo y los que han vivido de privilegios que los alejaron de la calle, de los medios de transporte público, de saber cuánto salen las cosas en un supermercado", apuntó García Cuerva desde la Catedral Metropolitana.

Al comienzo de su discurso, García Cuerva expresó. "Venimos a pedirle a Dios que nuestra Argentina se cure y viva. Se está muriendo la fraternidad, se está muriendo la tolerancia, se está muriendo el respeto". Y añadió: "Si se mueren esos valores, se muere un poco el futuro. Se mueren las esperanzas de forjar una Argentina unida, una Patria de hermanos".