¿Los extranjeros pueden votar en las elecciones legislativas 2025 del domingo 26 de octubre?

En Argentina, el voto migrante existe, pero con algunas excepciones.

Cada ciclo electoral en Argentina reactiva la misma duda entre las comunidades migrantes: ¿pueden participar de los comicios? La pregunta resurge este año, cuando el país se prepara para las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre de 2025, en las que renovarán bancas del Congreso y cargos locales en distintos distritos.

La Ley 19.945 (Código Electoral Nacional) es tajante: los extranjeros no pueden votar en elecciones nacionales. Es decir, no pueden elegir presidente, vicepresidente ni legisladores nacionales. Sin embargo, esa exclusión no implica un silencio total. En los niveles provinciales y municipales, el voto migrante existe y se amplía año a año, aunque con matices según la jurisdicción.

Elecciones 2025: dónde sí pueden votar los extranjeros

El derecho al voto de residentes extranjeros está regulado por cada provincia y por la Ciudad de Buenos Aires, que establecen sus propios requisitos. Esto permite que miles de migrantes participen en la elección de autoridades locales, como intendentes, legisladores provinciales o jefes comunales.

La Ciudad de Buenos Aires es una de las más inclusivas. Desde el año 2000, con la Ley 334, se creó el Registro de Electoras y Electores Extranjeros Residentes, que habilita a personas desde los 16 años con DNI de extranjero y residencia permanente a votar jefe de Gobierno, legisladores y comuneros.

Elecciones 2025.

En 2018, la Ley 6.031 simplificó aún más el proceso: ya no es necesario inscribirse de forma previa. El Tribunal Electoral porteño los incorpora automáticamente al padrón especial.

Cómo funciona el voto migrante en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires fue pionera en incorporar el voto migrante, a través de la Ley 11.700, modificada por las leyes 12.312 y 14.470. Los extranjeros mayores de edad, alfabetizados y con al menos dos años de residencia inmediata, pueden elegir gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales e intendentes.

De acuerdo a los datos de la Junta Electoral bonaerense, el número de empadronados crece cada año y ya representa más del 5% del total de electores provinciales. Un fenómeno que refleja el peso demográfico y social de las comunidades migrantes, especialmente en el conurbano bonaerense.

Otras provincias, como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén, también permiten votar a los extranjeros, aunque cada una impone sus propias condiciones: antigüedad mínima de residencia, certificado de domicilio o inscripción voluntaria, entre otros requisitos.

Qué no pueden votar los extranjeros

Ninguna legislación local habilita a los extranjeros a participar en elecciones federales. El Código Electoral Nacional reserva ese derecho a los argentinos nativos, por opción o naturalizados. En otras palabras: ningún residente extranjero puede votar diputados o senadores nacionales.

Cómo consultar el padrón para extranjeros

Desde 2024, el Tribunal Electoral porteño publica un padrón provisorio para electores extranjeros, accesible en eleccionesciudad.gob.ar, donde puede consultarse la mesa y escuela de votación. En provincias que requieren inscripción previa, se deben presentar DNI, constancia de domicilio y, en algunos casos, certificado laboral o previsional.