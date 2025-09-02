Larroque habló de las elecciones: “Lo central el domingo es el modelo; lo que se vota es eso”

El ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, se refirió a los próximos comicios del domingo 7 de septiembre y afirmó que “lo central el domingo es el modelo; lo que se vota es eso”. En diálogo con El Destape Radio, el ministro dijo que “la provincia de Buenos Aires ha decidido ponerle un freno a la motosierra de Milei, y con mucha valentía Axel Kicillof asumió ese desafío”.

El ministro detalló que “el pueblo bonaerense está pensando en como le va, en su futuro”. Respecto de la campaña - que será la primera desdoblada de la historia - manifestó que “el Gobernador se puso la campaña al hombro. Hoy vamos a estar en Vicente López y el jueves van a ser en tres distritos en la primera, tercera y en la octava sección electoral”.

Consultado sobre la posibilidad de que el Presidente no reconozca el resultado electoral en caso de ser adverso, Larroque dijo que “sería el colmo”, y que además “tiene que ver con el cuestionamiento al propio sistema electoral. Y este sistema es el que lo llevó a la Presidencia. Fijate que siempre los sectores liberales agitan el sistema de fraude y es uno de los sistemas que funcionan muy bien en la Argentina, y lo demuestra que hayan llegado al poder tanto Macri como Milei”.

Así será el cierre de Fuerza Patria

Según detalló el propio ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en la conferencia de prensa del lunes en Casa de Gobierno, Axel Kicillof hará foco este martes en recorridas centradas en las pymes y fábricas por el Día de la Industria. Visitará la empresa “Ecofactory” que realiza bolsas reutilizables y compostables en Vicente Lopez, y luego visitará la fábrica “Tecmade S.A” en Tres de Febrero. Estará acompañado del ministro de Infraestructura y primer candidato a senador por la Primera Sección, Gabriel Katopodis.

Finalmente, participará del acto por el Día de la Industria en San Martín en el centro Miguelete. “Van a estar cámaras empresariales. sindicatos, los intendentes de la sección electoral y candidatos a legisladores”, detalló Bianco. La candidata a senadora bonaerense, Malena Galmarini participará de la actividad. Sergio Massa, líder del Frente Renovador también dirá presente y habrá una foto política de relevancia entre dos de los tres referentes del peronismo tripartito.

Para los días miércoles y jueves la “agenda está en construcción”, dijo el ministro pero adelantó que harán “recorridas por distritos del conurbano” y por la capital provincial. En tanto, desde el Frente Renovador detallaron a este medio que “el miércoles harán el cierre de campaña de Tigre”, distrito de la primera sección. Malena Galmarini será una de las figuras de renombre presentes en el mismo. Sobre la presencia del Gobernador, aún no estaba confirmada.

El mismo miércoles en La Plata habría una recorrida de obras en escuelas con el intendente Julio Alak, los candidatos locales y el mandatario. El jueves también habrá recorridas por la capital provincial con el mandatario. Desde La Cámpora informaron que el jueves por la tarde “harán un cierre de la lista de Quilmes” con los candidatos locales y con su intendenta y candidata a diputada por la tercera sección, Mayra Mendoza. El lugar tentativo sería en una de las tantas plazas en la que la gestión local hizo obras.