La UCR va por el centro y avanza con un frente alejado de Milei y del peronismo

La Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires resolvió que avanzará en la construcción de un frente político de centro como oposición tanto a Javier Milei como a Axel Kicillof. Si bien la intención de algunos intendentes radicales es presentarse en los próximos comicios con la histórica Lista 3, la conducción partidaria pretende ampliar los límites y encontrar un acuerdo con Emilio Monzó, Elisa Carrió y Margarita Stolbizer.

A un día del plazo establecido para el cierre de alianzas, las autoriedades de la Convención de Contingencia se reunieron para formalizar la decisión y mandatar la convocatoria a partidos y espacios políticos "afines a la identidad y los valores históricos" del partido ra su integración. La sesión fue encabezada por Pablo Domenichini, titular del órgano y cercano a Martín Lousteau.

Entre los espacios con los que la UCR viene negociando para conformar este frente de centro están el Partido del Diálogo de Emilio Monzó, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el GEN de Margarita Stolbizer y el espacio Democracia para Siempore de Facundo Manes. Las negociaciones incluyen también a socialistas, el peronismo disidente alejado del kirchnerismo como Juan Schiaretti y hasta intendentes del PRO que no quiere ceder espacios en las listas a La Libertad Avanza como Soledad Martínez de Vicente López.

“El radicalismo bonaerense ratifica su vocación de construir una propuesta amplia y democrática, que convoque a otros sectores con quienes comparte la necesidad de superar la polarización y ofrecer una salida institucional, republicana y progresista para la Provincia”, señalaron desde la mesa de conducción como corolario de las rondas de charlas que emprendieron con intendentes y dirigentes del interior. Así, el nuevo frente pretendido es una expresión "alternativa alejada de los extremos que hoy gobiernan tanto la Provincia como la Nación”.

Todos ellos reconocen que hay diálogo, pero todavía no dan muestras de que la conversación esté cerca de rendir frutos. Y le apuntan al neurocientífico como el sector que más reticente se muestra. "Lo más incierto es Manes porque cree que puede prescindir del resto", soltaron ante El Destape desde uno de los partidos que negocian con la UCR. Mientras que del lado del diputado no se achican y ponen en valor afirmando que sus ex socios en Juntos por el Cambio buscan cerrar con ellos: "Ellos quieren venir a nuestro frente, no al revés".

Como contó este medio semanas atrás. Manes y Juan Schiaretti creen que existe una “mayoría silenciosa” de votantes que no se sienten identificados ni con Cristina Kirchner ni con Milei. Con la intención de representar a ese sector, ambos comenzaron a trabajar juntos en una alianza en que pretende pisar fuerte en la provincia de Buenos Aires. A ellos se suman intendentes como Julio Zamora (Tigre), Guillermo Britos (Chivilcoy), Salvador Serenal (Lincoln), Franco Fleixas (Gral. Viamonte) y Nahuel Mittebach (Florentino Ameghino). También Fernando Gray (Esteban Echeverría) y ex intendentes como Joaquín de la Torre (San Martín), Gustavo Peiré (Ramallo) y Juan Zabaleta (Hurlingham).

Este frente político alejado de los extremos es deseado por los 27 intendentes radicales, la gran mayoría de ellos del interior, que tienen poder territorial y pretenden que no avance el armado de Karina Milei sobre sus municipios. Aunque entre ellos hay quienes prefieren ir con la histórica Lista 3. Tal es el caso del intendente de General Viamonte, Franco Flexas, quien en su cuenta de X arengó la idea bajo el reclamo de entender este momento como "una oportunidad para transformar la provincia" y renovar la dirigencia partidaria. “Es de abajo hacia arriba. Del interior al conurbano. Es hora del territorio. Es momento de querer gobernar, no de sobrevivir”, lanzó.

Desde la conducción partidaria oyen esos reclamos, pero insisten en que la voluntad es ir hacia un frente. "La lista 3 es si vamos solos. Es la última opción", resaltaron.

La UCR bonaerense atraviesa un momento de crisis interna. Para evitar la intervención judicial tras la elección de sus autoridades, Maximiliano Abad y Lousteau acordaron un cogobierno. El primero puso un hombre de confianza al frente del Comité de Contingencia Miguel Fernández, y el senador a Domenichini al frente de la Convención de Contingencia. Cada órganos se conformó con dirigentes tanto de Abad (Unidad Radical) como de Lousteau-Manes (Futuro Radical). Por la Convención estuvieron presentes hoy además de Domenichini, por Unidad Radical Sebastián Salvador, Miguel Ángel Gargaglione, Érica Revilla, Juan Martín Genoud y Agustín Maspoli. Mientras que por Futuro Radical partidiparon Josefina Lauría, Silvana Maldonado, Ignacio Palacios y Diego Garciarena.

Por esta conformación, la UCR estará representada en la mesa de negociación por el frente Miguel Fernández y Pablo Domenichini. También lo integrarán Miguel Bazze, miembro del Comité de Contingencia, y Diego Garciarena, integrante de la convención de contingencia.