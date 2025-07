La “ramiromarrización” de Caputo, el stream de Adorni desde Rosada y ¿arregla Milei con los Macri?

El Gobierno vive sus mayores tensiones políticas de cara a dos elecciones cruciales para la gobernabilidad de Javier Milei durante los próximos dos años de su mandato. El cierre de listas en la provincia de Buenos Aires detonó todo en la Casa Rosada. La relación entre Karina Milei y Santiago Caputo difícilmente sane en las próximas semanas.

La hermana del Presidente arrasó al caputismo y se prepara un escenario en Balcarce 50 para que comience a lotear los sectores de gestión que hoy están bajo la tutela del asesor de Milei. Un trabajo que Karina ya hizo: empezar a comer con propios áreas que le son ajenas para erosionar funcionarios. Diana Mondino puede dar fe en la Cancillería previo a su expulsión.

Caputo vive hoy una "ramiromarrización". Se desintegra mes a mes. Empieza a perder poder por goteo ante el pulpo Karina, que avanza a paso firme junto a los Menem y Sebastián Pareja.

El que tuiteó y borró en medio de este estallido fue Ramiro Marra, que bien sabe qué está pasando en Balcarce 50 porque lo vivió en carne propia durante un año y medio hasta ser expulsado de La Libertad Avanza por pedido de Karina.

A mitad de semana, Marra tuiteó un emoji de pochoclos y a los minutos lo borró. El legislador porteño que va por la presidencia de Boca en 2027 cree que Caputo, su viejo amigo y socio, está viviendo el mismo proceso que le tocó a él con la hermana de Milei. Son los dos inventores del outsider que llegó a ser Presidente. Solo una derrota estrepitosa el 7 de septiembre en PBA de Karina, los Menem y Pareja podría salvar al asesor. Pero hoy es un escenario improbable.

En diciembre comenzará un reseteo del Gabinete y por lo tanto habrá cambios en el exTriángulo de Hierro y en el equilibrio de poder dentro de la Casa Rosada. Es la oportunidad de Karina para devorarse al asesor, que hoy resiste como puede y con lo que puede.

Mientras, dentro de la Casa Rosada pasan cosas. Manuel Adorni salió a atajarse hace semanas y desmentir que usa al Estado para hacer sus monerías en su nuevo programa de stream llamado "Fake-7-8". Pero, como sucedió con el caso valijas, volvió a faltar a la verdad.

El Portavoz de Milei usa la Casa Rosada para hacer el programa, los "fierros" estatales, a su personal y a trabajadores del Estado para llevar adelante su ataque a los periodistas desde ese stream.

Según revelaron varias fuentes consultadas por El Destape, Adorni ocupa una oficina contigua a la Sala de Conferencias para hacer el programa. Una persona al tanto de "Fake-7-8" contó a este portal en estricto off the récord: "No solo usa una oficina de la Rosada sino que además cierra todo el segundo piso con personal de Casa Militar para que ninguna persona pueda subir y ver qué se está haciendo ahí".

Las cámaras y los "fierros" del programa son los de la Casa Rosada. Algunos advirtieron que hay material de lo que se usa que pertenecía a la vaciada agencia de noticias Télam, que está bajo la órbita de Adorni.

Parte del equipo que participa en la producción del stream es del personal que contrató Adorni para su Secretaría y también hay trabajadores del Estado. ¿Será cierto que el vocero para este programa usa a su CM en la Rosada, que es el sobrino de un famosísimo bajista de una histórica banda de rock nacional?

Por otro lado, divididos son los veredictos que hay sobre el acuerdo que puede llegar a suceder en la Ciudad de Buenos Aires entre LLA y el PRO para octubre.

La paritaria viene complicada. En el karinismo se preguntan si conviene ir separados y perderse la oportunidad de meter dos senadores. El PJ mira tentado. Si la derecha no va junta tiene una oportunidad histórica de salir primeros. Una vez más. En mayo falló.

Pero entre los libertarios nadie puede confirmar nada. Hay una máxima dando vueltas. "Donde le bajan el pulgar al acuerdo con Jorge Macri en CABA no es en la Rosada: es en Olivos", afirmó una fuente violeta a El Destape.

Es que Milei sigue dolido con el alcalde porteño por la campaña de mayo donde contrató al catalán Antoni Gutiérrez Rubí. Denuncian que hizo campaña sucia como en 2023 cuando asesoró a Sergio Massa. Y el Presidente por ahora no perdona. ¿Y Karina?

Mauricio Macri también se sube el precio y es parte de la paritaria. "Él va a tener la última palabra", adelantan. El calabrés salió a filtrar que está "caliente" todavía con Milei y que ve lejano un acuerdo. A saber: el 7 de agosto se define si van en alianza o no, es la fecha límite para las elecciones de octubre. El 17 ya se eligen a los candidatos.

La negociación viene tan trabada que el PRO vende que vuelve Juntos por el Cambio en CABA. Entre los libertarios creen que hay un factor clave y es María Eugenia Vidal, que se muestra reacia a acordar con LLA. "Veremos cómo vota Vidal con los vetos que se vienen", advierten en Casa Rosada. La diputada puede llegar a votar contra el Gobierno en los proyectos ya aprobados y que serán rechazados por Milei en los próximos días.

La Libertad Avanza ya acordó ir juntos con el radicalismo en Mendoza, como lo fue en Chaco. Además habrá acuerdo con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Y, si bien habrá suspenso hasta el final, podría haber acuerdo finalmente en CABA entre Milei y los Macri. En el karinismo miran el posible final de la película: "Es cierto que es tentador ir separados porque podemos meter 3 senadores. Pero nos puede salir mal". Se vienen días calientes.