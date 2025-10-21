Kicillof desafió a Milei de cara a las elecciones: “Es un fracaso al cuadrado”

A 5 días de las elecciones nacionales, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, realizó un acto de la CGT en La Plata, y desafió a Javier Milei de cara a las elecciones: “Si recurrir al FMI es un fracaso, pedirle un rescate al Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado”. El mandatario encabezó un plenario provincial de la CGT, y homenajeó al dirigente sindical José Ignacio Rucci. “En las próximas elecciones se ponen en juego los puestos de trabajo, los salarios, la salud y la educación pública: el 26 de octubre le vamos a demostrar a Javier Milei que no se va a poder llevar puesto los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino”, afirmó el gobernador.

En el acto estuvieron presentes el ministro de Trabajo, Walter Correa; los secretarios generales de la confederación, Héctor Daer; y de la Regional La Plata, Antonio Di Tomasso; los candidatos a diputado nacional Sergio Palazzo, Hugo Moyano (h) y Jimena López; el intendente local, Julio Alak, y Aníbal Rucci, hijo del dirigente sindical José Ignacio Rucci.

Durante el plenario, Kicillof dijo que “el Gobierno Nacional insiste con que va a impulsar tres reformas estructurales, la laboral, la previsional y la impositiva, para seguir favoreciendo a los más ricos mientras reducen los sueldos y las jubilaciones”. En esa línea, desafió al Presidente a que haga públicas las reformas que quiere implementar: “Que se animen a decirlo en voz alta; estamos a pocos días de ver en las urnas si la sociedad está de acuerdo o no con seguir por ese camino de recorte de derechos”.

En ese sentido, Kicillof expresó que “en el caso de que nuestro pueblo los rechace en las urnas, van a intentar impulsarlas por decreto porque, en definitiva, están cumpliendo una orden: sepan que el peronismo y todo el campo popular no lo va a permitir”. “Estamos frente a un Gobierno Nacional que no camina las calles, no sabe lo que pasa en los barrios y nunca pisó una fábrica: es un modelo que solo se dedica a mantener la timba y la especulación financiera”, afirmó.

El sindicalismo presente

Durante el acto también se expresó el sindicalista y ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, quien señaló que “el movimiento sindical está siendo un gran protagonista de esta elección que, después del triunfo histórico del 7 de septiembre, nos va a permitir consolidar el próximo domingo una victoria clave para construir la esperanza y el futuro de nuestro país”.

Por su parte, la candidata a diputada Nacional de Fuerza Patria, Jimena López manifestó: “El 26 de octubre tenemos que ponerle un nuevo freno a un Gobierno nacional que es cruel con las mujeres: es nuestro deber defender en las urnas los derechos de todas y trabajar por un futuro en donde haya paridad de género en todos los espacios”.

“El Presidente nos eligió como enemigos y ahora habla de una nueva reforma laboral: en los próximos dos años los trabajadores tenemos la obligación ser el frontón de resistencia a las políticas que quiere impulsar Milei”, sostuvo Palazzo y agregó: “No nos vamos a quedar en la discusión, sino que vamos a elaborar una propuesta que sea realmente inclusiva y nos permita avanzar en la formalización de 11 millones de trabajadores y trabajadoras”.

