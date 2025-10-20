De cara a las elecciones del 26 de octubre, Kicillof llamó a votar a Fuerza Patria para “ponerle un freno” a Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió “ponerle un freno” al gobierno Nacional el domingo 26 de octubre. “El gobierno de Milei endeudó como nunca a las familias”, expresó en sus redes sociales, y también se refirió a las últimas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que el país “está peleando por sobrevivir”.

“Hace un mes, aproximadamente, Milei brindó otra bochornosa cadena nacional afirmando que ‘lo peor ya pasó’”, escribió el mandatario, y recordó que esa afirmación ya había sido mencionada por otro Jefe de Estado: “Casualmente (?) es exactamente la misma frase que utilizó Macri en 2018”. “El gobierno de Milei endeudó como nunca a las familias, cierran 30 empresas por día y no hay prácticamente ninguna actividad económica que funcione. Hoy Trump dice lo contrario: ‘Argentina está muriendo’”, remarcó.

Axel Kicillof contó que la única propuesta de Milei es “seguir endeudando y entregando al país para sostener el negocio financiero de sus patrones y amigos”. Además, advirtió las medidas que el gobierno libertario quiere implementar a partir del 27 de octubre: “Después de las elecciones quieren seguir quitando derechos laborales, a los jubilados y a las provincias. Este domingo hay que ponerle un freno votando a Fuerza Patria”.

Las polémicas declaraciones de Donald Trump

Este domingo por la tarde, mientras volaba en el avión oficial de Florida a Washington, el presidente Donald Trump, reconoció que Argentina vive una crisis muy grave: "Están peleando por sobrevivir, ¿entendés lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, peleando tan duro para sobrevivir".

La declaración fue inesperada. Trump contestaba preguntas del pool de periodistas que lo acompañaba en el avión presidencial Air Force 1 y una de las profesionales le dijo: "¿Qué le dice a los productores rurales que creen que un acuerdo beneficia más a Argentina que a Estados Unidos?". Inmediatamente, el mandatario se ofuscó y le respondió: "Argentina está peleando por su vida, está peleando por sobrevivir, usted señorita no entiende nada de eso. No se está beneficiando en nada. Están peleando por sobrevivir, ¿entendés lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, peleando tan duro para sobrevivir".

Según reprodujo la cadena de noticias Fox News la respuesta fue más amplia: “Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre...me cae bien el presidente de Argentina, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede. Así que no lo presentes como que se están beneficiando, se están muriendo".

Finalmente, ya pasado el enojo, adelantó que uno de los temas que está negociando con el gobierno argentino en el marco del acuerdo comercial tan anunciado por Milei y sus funcionarios es una posible compra de carne vacuna. "Podríamos comprar un poco de carne de Argentina y eso bajaría los precios de la carne acá. Todos los alimentos están bajando de precio, menos la carne", explicó.