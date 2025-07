Katopodis: "El voto de Fuerza Patria es lo que permite alzar la voz"

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos y candidato a senador en la Primera sección electoral de Fuerza Patria, Gabriel Katopodis, pidió a la gente que vote el próximo domingo 7 de septiembre: "El voto de Fuerza Patria es lo que permite alzar la voz". En referencia esos comicios, pero también a los que se avecinan de octubre, evaluó: "Se juega Milei sí, Milei no en las dos elecciones. Tenemos que ganar en septiembre y octubre".

El dirigente realiza caminatas diarias por los distritos que componen la primera sección electoral. "Estamos arrancando con muchas ganas, con mucha fuerza, convencidos de que hay muchísima gente en la provincia de Buenos Aires que no quiere vivir así, que está decidida a hacer algo para frenar mucho de lo que está pasando", analizó en FM La Patriada.

En ese sentido, el funcionario se refirió al gobierno nacional de Javier Milei y a la confrontación constante con el gobierno bonaerense: "El rumbo donde quieren poner la Argentina de Milei para adelante es una Argentina sin obra pública, sin universidades, sin infraestructura, sin buenos salarios, sin buenas jubilaciones para nuestros viejos, con un gobierno que, el mismo día que baja las jubilaciones y sacan los remedios, ese mismo día Milei le quita los impuestos a los más ricos de nuestro país". En cambio, en la provincia de Buenos Aires "hay decisiones que toma todos los días el gobernador Axel Kicillof, que marcan otro rumbo" y allí enumeró: "Axel hace obra pública y Milei la frena. Axel invierte en seguridad, compra patrulleros, compra cámaras".

Por otra parte, el ministro se refirió al ánimo que ve en la sociedad: "No veo entusiasmo ni euforia, tampoco un apoyo incondicional hacia Milei. Todos los días hay una persona que estaba del otro lado y se cruza de vereda; la gente empiezan a ver que Milei no le cumplió a nadie".

Finalmente, manifestó que "los 85 intendentes del peronismo de la Provincia de Buenos Aires invierten todos los días en seguridad, en tecnología, en capacitación y Milei nos quita a la Provincia de Buenos Aires los fondos que teníamos para combatir la inseguridad". En contraposición, lanzó: "Y mientras tanto, todos los días nos enteramos que los amigos de Milei se quedan con los negocios de la Argentina, y todo el que trabaja está bien jodido".

La unidad del peronismo

En declaraciones radiales de esta semana, el ministro también se refirió al cierre de listas. "Yo estuve ahí todos los días, vi el esfuerzo y la responsabilidad de Axel (Kicillof), Sergio (Massas), Máximo (Kirchner) y Cristina (Kirchner) para lograr una lista de unidad", reconoció el funcionario en diálogo como FM Re 107.3 al referirse a las negociaciones que se desarrollaban el sábado del cierre de listas y que se extendió hasta el lunes por la tarde. "No había margen para otra cosa, ahora hay que ponerle un freno a Milei porque si no todo lo demás no va a tener sentido", precisó y continuó: "Con la misma responsabilidad, madurez y generosidad todos vamos a trabajar para que en octubre también haya una sola boleta de Fuerza Patria".

Hace unos días, en su primera entrevista como candidato formal, el candidato remarcó la relevancia que tienen las próximas elecciones legislativas para el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Afirmó que estos comicios son distintos a los anteriores y destacó la necesidad de ponerle un límite al presidente Javier Milei "con mucha firmeza" y "todos juntos". En diálogo con C5N, Katopodis sostuvo: "Es una boleta fuerte para todos los que estamos convencidos de que Argentina merece un futuro mejor".