Katopodis: “Yo vi el esfuerzo de Axel, Sergio y Máximo para lograr una sola boleta”

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos y candidato a senador en la Primera sección electoral de Fuerza Patria, Gabriel Katopodis, destacó "el esfuerzo" puesto por los principales referentes de la fuerza oficialista en la provincia de Buenos Aires para alcanzar una lista de unidad. "No había margen para otra cosa", sentenció y llamó a "ponerle un freno a Milei porque sino todo lo demás no va a tener sentido".

"Yo estuve ahí todos los días, vi el esfuerzo y la responsabilidad de Axel (Kicillof), Sergio (Massas), Máximo (Kirchner) y Cristina (Kirchner) para lograr una lista de unidad", reconoció el funcionario en diálogo como FM Re 107.3 al referirse a las negociaciones que se desarrollaban el sábado del cierre de listas y que se extendió hasta el lunes por la tarde. "No había margen para otra cosa, ahora hay que ponerle un freno a Milei porque si no todo lo demás no va a tener sentido", precisó y continuó: "Con la misma responsabilidad, madurez y generosidad todos vamos a trabajar para que en octubre también haya una sola boleta de Fuerza Patria".

Para Katopodis "no hay dudas que esta elección es Milei sí o Milei no" y al respecto evaluó que "el Presidente decidió que haya ganadores y perdedores en este modelo de país y en estos dos años los laburantes, la clase media, los jubilados y los comerciantes no pueden mencionar una solo decisión de este Gobierno que los haya beneficiado o resuelto algo su vida personal".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Para lo que será de la campaña, Katopodis resaltó que la tarea de Fuerza Patria será la de mostrar que hay una alternativa y que la misma nace desde el voto. "Tiene que ser un Peronismo que se ponga mucho más al ras, en el cuerpo a cuerpo, que vuelva a recuperar el contacto y a explicar con palabras sencillas que hay un Gobierno de la Provincia e intendentes que todos los días invierten y toman medidas a favor de la gente”, cerró.

Hace unos días, en su primera entrevista como candidato formal, Katopodis remarcó la relevancia que tienen las próximas elecciones legislativas para el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Afirmó que estos comicios son distintos a los anteriores y destacó la necesidad de ponerle un límite al presidente Javier Milei "con mucha firmeza" y "todos juntos". En diálogo con C5N, Katopodis sostuvo: "Es una boleta fuerte para todos los que estamos convencidos de que Argentina merece un futuro mejor".

En las elecciones provinciales en lo que va del año se registró una abrupta caída de la participación electoral, por lo que Katopodis buscó convencer al desencantado de que que se acerque a votar por Fuerza Patria a todo aquel "que esté convencido de que en dos años está todo peor, para poder ponerle un freno a Milei". "El peronismo va a hacer una campaña diferente a la que hubiésesmos hecho en otro momento", adelantó y subrayó que este momento electoral "tiene que servir para que podamos explicar por qué pasan las cosas", en referencia al modelo de país que pregona el Presidente.