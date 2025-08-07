EN VIVO
Horas para el cierre de alianzas de las elecciones legislativas 2025

Los principales partidos definen los frentes y alianzas de cara a las elecciones de octubre, en las que renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Este jueves por la medianoche cierra el plazo para inscribir alianzas rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Mientras el peronismo irá unido en muchas provincias con el sello Fuerza Patria, La Libertad Avanza logró imponer condiciones al PRO en CABA y Buenos Aires y el acuerdo podría expandirse a otros distritos. Se comienza a definir el mapa electoral con el que los ciudadanos irán a votar para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales. 

Hace 1 hora

Orrego lanzó un frente propio para las elecciones legislativas

El gobernador de la provincia de San Juan presentó un frente que incluye a Producción y Trabajo, UCR, PRO, Activar, Dignidad Ciudadana y el Partido Bloquista.

El gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego, lanzó el frente Por San Juan, una alianza propia con la que competirá en las elecciones legislativas nacionales y provinciales de octubre. 

Hace 2 horas

CABA y PBA: negociaciones y nombres en el cierre de alianzas del centro y la derecha

El centro político apuesta a evitar la dispersión en CABA, pero los pocos lugares entrables complican las negociaciones y le imprimen incertidumbre al cierre de alianzas. El PRO no quiere pagar los nombres que deberá renovar el bullrichismo en Diputados y baraja cuatro candidatos.

Con la anunciada inscripción de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la Capital Federal, la derecha espera conseguir una distancia más que contundente respecto del segundo. Para los amarillos, la polarización va a explicar el 75% de los votos en la Ciudad, dejando un 25% para la izquierda y el centro político, alejado de los polos, que intenta organizarse de cara a las elecciones.

Hace 2 horas

Elecciones 2025: dónde voto en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre

Más de 13 millones de bonaerenses deberán renovar parte de la Legislatura y autoridades municipales. Cuándo se vota, cómo consultar el padrón y qué pasa si no figurás: guía práctica para no perder el derecho a votar.

Revisar tu lugar de votación, tener el DNI actualizado y cumplir con la obligación cívica son pasos básicos para que nadie decida por vos.

El calendario electoral bonaerense ya está definido. El domingo 7 de septiembre de 2025, más de 13 millones de ciudadanos y más de un millón de extranjeros están habilitados para participar de unas elecciones legislativas clave, donde se renuevan bancas en la Legislatura y Concejos Deliberantes en los 135 municipios.

Hace 2 horas

La última encuesta revela quién gana hoy en Buenos Aires

Nueva encuesta electoral muestra ventaja de LLA+PRO en Provincia de Buenos Aires. Enterate quién lidera hoy.

A menos de un mes de las estratégicas elecciones en la provincia de Buenos Aires, Una nueva encuesta realizada en el principal distrito del país muestra un escenario competitivo de cara a las elecciones 2025, en un duelo voto a voto entre Fuerza Patria, con Axel Kicillof, y La Libertad Avanza de Javier Milei. 

