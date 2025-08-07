Horas para el cierre de alianzas de las elecciones legislativas 2025

Con la anunciada inscripción de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la Capital Federal, la derecha espera conseguir una distancia más que contundente respecto del segundo. Para los amarillos, la polarización va a explicar el 75% de los votos en la Ciudad, dejando un 25% para la izquierda y el centro político, alejado de los polos, que intenta organizarse de cara a las elecciones.