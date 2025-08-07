Orrego lanzó un frente propio para las elecciones legislativas: "Vamos más juntos que nunca"

El gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego, lanzó el frente Por San Juan, una alianza propia con la que competirá en las elecciones legislativas nacionales y provinciales de octubre.

Desde la gobernación explicaron que el frente funcionará como una tercera vía, diferenciándose del peronismo y de La Libertad Avanza: lo integran Producción y Trabajo, UCR, PRO, Activar, Dignidad Ciudadana y Partido Bloquista.

"Estamos convencidos de que hay un camino para que la provincia y el país vayan en la dirección correcta. Ese camino es del lado de la gente, trabajando siempre con responsabilidad, eficiencia y defendiendo con agallas a San Juan y a su gente", escribió Orrego en su cuenta de X.

Luego, el mandatario provincial agregó: "Definitivamente, no podemos dar ni un paso atrás, pero tampoco podemos resignar nada. Vamos más juntos que nunca. Por lo que hicimos. Por lo que falta. Por lo que viene. Por San Juan".

Orrego y la importancia del cobre en San Juan

La provincia de San Juan albergó esta semana la II Conferencia Internacional Argentina Cobre. "Comenzó Argentina Cobre 2025 y somos anfitriones de este encuentro que abre puertas al trabajo, la inversión y el desarrollo", comenzó el mensaje de Orrego en X.

"El cobre es un mineral estratégico para lo que viene: desde la creciente migración a la electromovilidad hasta las energías renovables, el mundo necesita cada vez más de este recurso. Concentramos varios de los proyectos mineros más importantes del país. Pero más allá del potencial geológico, lo que nos define es cómo lo llevamos adelante: con empleo local, en diálogo con las comunidades y cuidando el ambiente. Agradezco a las empresas, organismos e instituciones nacionales e internacionales que nos acompañan. Este camino se construye en conjunto, con compromiso y responsabilidad", agregó.