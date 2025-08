Tras el acuerdo, Karina quiere la rendición total del PRO y una foto con Macri pero por ahora Mauricio se niega

En Casa Rosada disfrutan de la capitulación del PRO. Los libertarios quedaron conformes con el acuerdo con el PRO para octubre en la Ciudad. "Los destruimos. Lo que no pudo Cristina Kirchner lo hicimos nosotros", bromeaba un funcionario ante El Destape minutos después de que se dio a conocer la noticia de que irán juntos en alianza para las elecciones legislativas nacionales en el terruño porteño. Ahora Karina Milei, la artífice de este acuerdo, va por más. La hermana de Javier Milei quiere la rendición total del PRO y para eso pide una foto en conjunto entre ambos bandos, en la que estén ella y Mauricio Macri.

La foto podría llegar en las próximas horas. Algunas fuentes afirman que esa imagen se tomará en un local partidario de La Libertad Avanza en la Ciudad. Otros dicen que en la Casa Rosada. Alrededor de Macri le dijeron a El Destape que por ahora Mauricio se niega a concurrir a esa foto y que no hay manera de que vaya a la Rosada. "No lo imagino ahí. La verdad es que no lo veo haciendo eso", afirmó una persona del riñón del mauriciomacrismo. Claro está, Jorge Macri, su primo, está totalmente afuera de esta discusión. Con él no hubo tabula rasa de Milei y no formará parte de este acuerdo ni entramado.

En Balcarce 50 están exultantes. "Sería el último acto de rendición del ingeniero", analizó un karinista sobre la foto de Karina y Macri que podría venirse. Y parafrasean a Milei: "Se lo empomó la pastelera", bromearon. "Hay que dejar de subestimar a Karina por al menos 2 años", advirtieron.

Cómo fue el acuerdo

El acuerdo final se dio entre Karina y Mauricio. El PRO tendrá solo dos diputados en la lista en el quinto y sexto lugar. O sea: un entrable y otro en duda. Debería sacar alrededor de 50% en CABA el sello para que los amarillos metan a dos. Algo posible. La alianza se llamará La Libertad Avanza y tendrá el color violeta. Por primera vez en 20 años el PRO no se presenta en el territorio donde nació y ahora "murió": la Ciudad de Buenos Aires. Fin de una era.

Si bien la hermana del Presidente y el ex mandatario no hablaron ni por teléfono ni por mensajería virtual los que arreglaron fueron sus delegados: Pilar Ramírez por el lado de Karina y Ezequiel Sabor por el riñón de Macri.

Ramírez, karinista 100%, suena para ser cabeza de lista de diputados en CABA. Se especula con que el PRO ponga una mujer, que saldrá de entre Jimena de la Torre y Sabrina Ajmechet, y un hombre, que se dirimirá entre Hernán Iglesias Illia, Fernando de Andreis o Darío Nieto.

CABA elige senadores y los dos titulares de la lista de esta alianza serán de La Libertad Avanza. La primera es Patricia Bullrich. Y el segundo será un economista libertario: Federico Furiase o Felipe Núñez son los que suenan. El PRO apenas podrá tener al suplente.