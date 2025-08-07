En medio del cierre de alianzas, Kicillof inaugura obras en el conurbano

Axel Kicillof

En medio del cierre de alianzas de cara a las elecciones del 26 de octubre, el gobernador bonaerense Axel Kicillof hará base nuevamente en la tercera sección electoral. En ese sentido, y según dispuso el titular del Juzgado Federal Electoral Nº1, Alejo Ramos Padilla, el 8 de agosto es la “fecha límite para presentación de alianzas”, pero en una de las resoluciones del Juzgado detallaron que para la elección general, “la presentación de alianzas podrá efectuarse, hasta las 9.30 horas del día viernes 8 de agosto de 2025”.

En concreto, este jueves estará en Presidente Perón, La Matanza y Ezeiza. La jornada comenzarán en Presidente Perón a las 10 de la mañana, junto a la vicegobernadora, Verónica Magario y la intendenta, Blanca Cantero. Los dirigentes inaugurarán la obra de ampliación en la Escuela Secundaria Técnica Nº 1. Se trata del edificio escolar n° 271 inaugurado en la gestión de Axel Kicillof.

Para el mediodía el mandatario se trasladará hasta Ezeiza, distrito que al peronismo le sienta muy bien. Junto al jefe comunal, Gastón Granados, reinaugurarán la plaza "Juan Manuel de Rosas". Además presentarán 15 patrullas municipales adquiridas con el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, destinadas para reforzar el patrullaje en el distrito.

A la tarde, el mandatario tendrá distintas actividades y actos en La Matanza. Kicillof hará base con al intendente, Fernando Espinoza, y Verónica Magario, quien además de vicegobernadora es la cabeza de la lista de candidatos a diputada en la tercer sección electoral. El primer acto será la inauguración de la Escuela de Educación Profesional N° 218, ubicada en el barrio “Arlt”. Con esta institución, el mandatario inaugurará el edificio escolar N° 12 en el municipio. Luego recorrerán la obra de repavimentación emplazada entre calles Numancia, José A. de San Alberto, Cañada de Gómez y C. Paraná del barrio Sarmiento.

Pasadas las 16 horas, el gobierno bonaerense a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) firmará un convenio para realizar 44 cuadras de pavimento, vereda e iluminación. Con estas obras se terminaría de pavimentar al ciento por ciento el barrio "17 de Marzo", mejorando la accesibilidad de más de 6.000 bonaerenses.

También, se firmará una escritura con una familia del barrio, de un total de 308 que serán entregadas la semana que viene. Y finalmente, en el marco del programa "Mi Escritura Mi Casa”, entregarán 1.653 escrituras a 821 familias del distrito. Con las de hoy, serán 4.578 las escrituras entregadas en el distrito desde el inicio de la gestión.