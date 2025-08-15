Fuerza Patria también se aseguró la unidad para la elección en CABA

Uno de los dirigentes que manejan al peronismo porteño, Juan Manuel Olmos, estuvo este miércoles reunido con Cristina Kirchner y salió con la novedad de que Fuerza Patria también mantendrá la unidad en la CABA, tal como sucederá en la provincia de Buenos Aires. Aquella idea de Juan Grabois y de Ofelia Fernández de armar listas separadas en Provincia y Capital ya pasó -eso entendían- al olvido. Mariano Recalde irá por la renovación de su mandato como senador, en pelea directa con Patricia Bullrich, la candidata de La Libertad Avanza. Todavía no está definido quién encabezará la boleta de diputados, pero suenan algunos nombres mientras que otros fueron tachados de la nómina.