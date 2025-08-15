EN VIVO
Elecciones 2025

Fuerza Patria también se aseguró la unidad para la elección en CABA

No habrá lista por afuera y Fuerza Patria también aseguró su unidad en la ciudad de Buenos Aires. Mariano Recalde irá por la renovación de su mandato como senador enfrentando a Patricia Bullrich, la candidata de La Libertad Avanza. Hay nombres para la lista de diputados, pero queda definir el orden. 

15 de agosto, 2025 | 00.05
Por

Fernando Cibeira

Uno de los dirigentes que manejan al peronismo porteño, Juan Manuel Olmos, estuvo este miércoles reunido con Cristina Kirchner y salió con la novedad de que Fuerza Patria también mantendrá la unidad en la CABA, tal como sucederá en la provincia de Buenos Aires. Aquella idea de Juan Grabois y de Ofelia Fernández de armar listas separadas en Provincia y Capital ya pasó -eso entendían- al olvido. Mariano Recalde irá por la renovación de su mandato como senador, en pelea directa con Patricia Bullrich, la candidata de La Libertad Avanza. Todavía no está definido quién encabezará la boleta de diputados, pero suenan algunos nombres mientras que otros fueron tachados de la nómina. 

 

Trending
Boxeo
Toro Domínguez: "Cuando el país está mal, los pibes tienen que trabajar más y dejan de entrenar" Fernando Galluzzo
Las más vistas