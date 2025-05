¿Es feriado el lunes 19 de mayo por las elecciones 2025 en CABA? Qué pasa con las clases

Las elecciones en CABA 2025 se realizarán el domingo 18 de mayo para elegir a 30 legisladores porteños.

Las elecciones en CABA 2025 se desarrollarán en una jornada diferente a la de los comicios nacionales, lo que genera dudas sobre el impacto en las actividades cotidianas, especialmente en el ámbito educativo. La renovación de una parte de la Legislatura porteña será un evento clave para la política local y su organización despierta interrogantes sobre si se trata de un día no laborable y cómo se verán afectadas las clases.

Cuándo son las elecciones en CABA 2025 y qué se vota

A diferencia de las elecciones legislativas nacionales, que están previstas para el domingo 26 de octubre de 2025, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adelantará su jornada electoral. La fecha confirmada para las elecciones en CABA es el domingo 18 de mayo, día en que se llevará a cabo la votación para renovar 30 de las 60 bancas que integran la Legislatura porteña.

Este desdoblamiento del calendario electoral responde a una decisión de las autoridades locales y forma parte de una práctica común en algunas jurisdicciones del país. Se busca de esta manera separar los asuntos nacionales de los locales y facilitar una mayor participación en cuestiones específicas del distrito porteño. Para este proceso, se utilizará el sistema de Boleta Única Electrónica, que permite emitir el sufragio de forma ágil y segura.

¿Es feriado el 19 de mayo por las elecciones legislativas?

A pesar de tratarse de una elección oficial, el 19 de mayo no será considerado feriado en la Ciudad de Buenos Aires. No está previsto que se interrumpan las actividades laborales ni educativas, ya que no se trata de una jornada de votación a nivel nacional. De este modo, no se aplicará el régimen de feriado nacional contemplado en otras instancias electorales.

En relación con las clases, la actividad educativa será normal el lunes siguiente a las elecciones en CABA 2025. Sin embargo, puede haber excepciones en algunos establecimientos educativos donde se realice la votación. En esos casos, las clases podrían verse suspendidas en uno o más turnos por cuestiones de limpieza y reorganización del espacio. La decisión de dictar clases o no quedará a criterio de las autoridades escolares y educativas de cada jurisdicción.

Cómo será el sistema de votación en las elecciones en CABA

El lunes posterior a las elecciones habrá clases normalmente, salvo en escuelas afectadas por la logística electoral.

Durante los comicios del 18 de mayo se implementará nuevamente el sistema de Boleta Única Electrónica, un método que ya ha sido utilizado en elecciones anteriores en la Ciudad de Buenos Aires. Este formato permite al elector seleccionar a los candidatos mediante una pantalla táctil y luego imprimir el voto en una boleta que debe ser colocada en la urna.

Este sistema se destaca por su rapidez, transparencia y facilidad de uso, ya que reduce la posibilidad de errores y garantiza que cada votante pueda confirmar su elección antes de finalizar el proceso. La utilización de esta tecnología también busca optimizar el escrutinio y reducir los tiempos de recuento.

El desarrollo de las elecciones en CABA 2025 bajo este formato tecnológico representa un paso más hacia la modernización del sistema electoral porteño, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana en los procesos democráticos locales.