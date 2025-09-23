EN VIVO
En un acto con dirigentes sindicales, Kicillof le habló a los trabajadores: "Vamos a llenar el Congreso nacional de compañeros"

En un acto en el que estuvieron presentes las tres centrales gremiales, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires destacó el rechazo de los bonaereneses a las políticas libertarias y convocó a redoblar esfuerzos para lograr representación en el Congreso de la Nación.

22 de septiembre, 2025 | 21.08

El gobernador Axel Kicillof encabezó este lunes un acto en el Estadio Atenas de la ciudad de La Plata, en las que estuvieron presentes las tres centrales gremiales: CGT, CTA Autónoma, y CTA de los Trabajadores . En ese marco, se refirió a la importancia de las elecciones nacionales de octubre y convocó a participar para lograr representación en el Congreso de la Nación.

“En las elecciones de octubre se juega el futuro del país: vamos a llenar el Congreso nacional de soberanía, de justicia social y de compañeros y compañeras que defiendan los derechos de nuestro pueblo”, remarcó el mandatario en el encuentro Con la Fuerza de los Trabajadores. 

Del mismo modo, hizo referencia al rechazo a las políticas libertarias impulsadas por el presidente Javier Milei tras los resultados que obtuvo Fuerza Patria en los comicios del pasado 7 de septiembre: "En septiembre quedó claro que el ajuste del Gobierno nacional no cuenta con el respaldo de la provincia de Buenos Aires: fue repudiado y rechazado por millones de bonaerenses en las urnas”. Y añadió: “Sin embargo, Javier Milei no escuchó la lección de nuestro pueblo: después de perder la elección, dijo que no iba a cambiar ni una sola coma de un plan económico que está destruyendo la vida de los argentinos”.

En ese marco, llamó a redoblar los esfuerzos de cara a los comicios del 26 de octubre. “Tenemos la enorme obligación y responsabilidad de redoblar los esfuerzos, militar y explicarles a los bonaerenses que no puede haber un solo trabajador, un solo jubilado o un solo empresario pyme que apoye este proyecto de país”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Frente a una derecha cruel, que dice que el pueblo debe resignarse, vamos a volver a demostrar que hay camino es posible: el de la educación, la salud pública, el trabajo y la industria nacional”.

El gobernador de la Provincia de Buenso Aires estuvo acompañado por los candidatos a diputados nacionales Jorge Taiana, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Hugo Moyano (h), Oscar De Isasi y Daniel Catalano; el secretario general de la CTA de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel; su par de la CTA Autónoma, Hugo Godoy; el ministro de Trabajo, Walter Correa; la ministrasde Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; y el intendente de La Plata, Julio Alak.

Rumbo a las elecciones de octubre

Por su parte, el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, resaltó que “ante un Gobierno nacional que quiere terminar con el sentido de justicia y de igualdad de nuestra sociedad, estamos convencidos de que nuestro pueblo no se va a dejar doblegar y va a expresarse nuevamente en las elecciones de octubre”. “En nuestra lista no hay ningún integrante que pueda sorprender a los argentinos: aquí todos y todas vamos a votar siempre en favor de los derechos y la construcción de un país soberano, que pueda desarrollarse con justicia social”, agregó.

Del mismo modo, el también candidato y actual diputado nacional Hugo Yasky manifestó: “El Gobierno nacional vino a ejecutar el mandato de las grandes corporaciones, a borrar todas las conquistas de los sectores populares y a pulverizar al movimiento sindical”. “Frente a esto, necesitamos consolidar nuestra herramienta política y extender hacia octubre la esperanza que recuperó el pueblo el 7 de septiembre: el voto es democracia, es dignidad y es un pueblo de pie en defensa de una patria solidaria”, añadió el legislador.

