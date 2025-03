Elecciones PASO en provincia de Buenos Aires: se cayó la sesión para la suspensión por falta de acuerdo en UP

La sesión convocada para esta mañana en la Cámara de Diputados bonaerense se cayó por no haber llegado a los 47 presentes, número necesario para dar el quórum y tratar los proyectos del orden del día que tenía como único tema: la suspensión y/o eliminación de las PASO en la provincia de Buenos Aires. Se llegó a 32 diputados con los bloques del PRO, La Libertad Avanza, Acuerdo Cívico UCR + Gen, mientras que por Unión por la Patria estuvieron las y los legisladores que se engloban en espacio de Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro. Los diputados del Frente Renovador y La Cámpora se ausentaron.

Desde el massismo explicaron a El Destape que no estuvieron porque “todavía hay que definir el cronograma electoral y lograr un consenso entre las partes". Y sumaron: "La Cámpora no quiere desdoblar y nosotros creemos que de elegir esa alternativa hay que hacerlo luego de las elecciones nacionales”. Al respecto, precisaron que se viene una semana clave de negociaciones: "Nosotros siempre apuntamos a lograr consensos y llegar al 27” (fecha en que la Legislatura volvería a sesionar).

Para muestras basta un botón; si bien Alexis Guerrera convocó a sesión, como lo establece el reglamento, no lo presidió. Tampoco lo hizo el vicepresidente primero, Alejandro Dichiara, sino que lo hizo Adrián Urreli, del PRO. “El mensaje es más que claro”, agregaron desde el entorno de Guerrera.

Sobre la ausencia de los diputados de La Cámpora, este medio también consultó al espacio sobre “por qué no bajaron a sesionar”, pero no brindaron detalles. Quién sí habló durante la sesión en minoría que se llevó adelante fue la diputada del MDF, Susana González y afirmó que “será la política y no el circo la que se juntará, tendrá reunión de comisión” y buscarán tener despacho a los proyectos presentados para suspender las PASO.

Al respecto, y a pesar de que ya había había proyectos de ley presentados desde el año pasado, el miércoles por la tarde ingresó otro escrito que pide suspender las PASO y que lo firmaron los diputados kicillofistas. Además de la suspensión de las Primarias “por única vez”, el proyecto D 656/25-26 propone nuevos plazos electorales, “necesarios para el normal desarrollo de los comicios generales previstos para el año en curso”.

