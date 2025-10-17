Elecciones 2025: quiénes son los candidatos que encabezan las listas en CABA

Este domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones nacionales legislativas 2025 y los ciudadanos porteños deberán acudir a las urnas para renovar parte de la Cámara de Diputados y de Senado. ¿Quiénes son los candidatos para representar a la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso?

Elecciones CABA: quienes son los candidatos que encabezan las listas el domingo

Este domingo los ciudadanos porteños deberán acudir a urnas a elegir sus candidatos para renovar 3 bancas en la Cámara de Senadores y 7 en Diputados. Se trata de la primera vez que se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) que reunirá en un mismo lugar a todas las fuerzas políticas.

Así es la boleta única en CABA para las Elecciones 2025

En total, competirán 16 listas, algunas presentarán postulantes para ambas cámaras, mientras que otras solo para una. Los principales candidatos son:

Alianza La Libertad Avanza

Patricia Bullrich (Senado) : la actual ministra de Seguridad de la Nación, buscará una banca en el Senado por el oficialismo. La funcionara ha integrado diferentes partidos , incluso en las elecciones presidenciales de 2023 se postuló para ser presidenta con Juntos por el Cambio y quedó en tercer lugar. Finalmente decidió apoyar a Javier Milei en el ballotage contra Sergio Massa y el Presidente la designó ministra de su gobierno, rol que había cumplido durante la presidencia de Mauricio Macri.



Fuerza Patria

Mariano Recalde (Senado): el actual senador nacional por la Ciudad, es miembro del Consejo de la Magistratura y presidente del Partido Justicialista (PJ) porteño. Es abogado de la UBA y profesor de Derecho. Entre 2017 y 2019 fue legislador porteño por Unidad Ciudadana; antes había sido presidente del Directorio de Aerolíneas Argentinas.



Unión del Centro Democrático

Diego Guelar (Senado) : el abogado fue embajador argentino ante la Unión Europea (1989), en Brasil (1995) y en los Estados Unidos (1997-1999 y 2002-2003). En 2015 fue designado embajador en China por el entonces presidente Mauricio Macri (Cambiemos). Fue militante de la organización Montoneros durante los ‘70 y, tras pasar varios años en la clandestinidad, participó en la reorganización del Partido Justicialista.

Marcelo Portas Dalmau (Diputados): el abogado tiene una larga militancia en la UCEDE y es veterano de guerra.

GEN – Para Adelante

Facundo Manes (Senado) : el reconido neurólogo y neurocientífico, se graduó como médico (UBA) y magíster en Filosofía y doctor en Ciencias (Universidad de Cambridge), además de otras especializaciones. Comenzó su carrera al postularse a lesgilador junto a la alianza de Cambiemos en 2017, sin embargo se bajó. Actualmente es diputado nacional desde diciembre de 2021 y presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología.



Elecciones 2025: quiénes son los candidatos que encabezan las listas en CABA

Nuevo MAS – La izquierda en la Ciudade

Héctor Heberling (Senado) : el candidato del espacio dirigido por Manuela Castañeira fue obrero y activista sindical del Ferrocarril Roca . Durante el menemismo integró el gremio de ferroviarios La Fraternidad y en el 2001 se sumó a protestas de empleados desocupados en el Frente de Trabajadores Combativos.

Federico Winokur (Diputados): con 32 años, se trata de uno de los candidatos más jovenes de la elección porteña, actualmente es maestro de una escuela pública del barrio porteño de Villa Ortúzar.

Potencia

Juan Martín Paleo (Senado) : es teniente general retirado y fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2020 y 2024, durante la gestión de Alberto Fernández. Además, estuvo a cargo de la seguridad de la Cumbre del G-20 realizada en 2018 durante la presidencia Macri.



Coalición Cívica

Marcela Campagnoli (Senado) : la aboga es diputada nacional desde el 2017 por la provincia de Buenos Aires . Fue concejala de Pilar (2007-2011) y secretaria de Educación de ese municipio (2015-2017) y actualmente es parte de la mesa nacional de la Coalición Cívica ARI y es vicepresidenta segunda del partido en la Provincia.



Partido Federal – Nuevos Aires

Agustin Dante Rombolá (Senado) : con 30 años, es otro de los candidatos más jovénes de estas elecciones, es abogado (UBA), magíster en Administración y Políticas Públicas (UDESA), tiene una diplomatura en Ciencia Política (FLACSO) y fue presidente de la Juventud Radical de la Ciudad.



Frente de Izquierda – Unidad

Christian Castillo (Senado) : El sociólogo es diputado nacional por el PTS-Frente Izquierda – Unidad y trabaja como docente universitario.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos que encabezan las listas en CABA

Integrar

Claudio “Turco” García (Diputados): el ex futbolista busca meterse en la política. Sobre su decisión explicó que había decidio acompañar a Daniel Amoroso, el tercer candidato en la lista, quién le pidió su respaldo por conocimiento sobre los clubes y las adicciones.

Movimiento Plural

Gustavo D’Elía (Senado) : Es abogado penalista de la Universidad de Belgrano y magíster en Derecho Penal.

12. Ciudadanos Unidos

Graciela Ocaña (Senado) : la actual legisladora porteña , tuvo varios mandatos como diputada nacional entre 1999 y 2023. Ocupó los cargos de directora ejecutiva del PAMI en la gestión de Néstor Kirchner (2004-2007) y fue ministra de Salud de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2009).

Frente Patriota Federal

Ángel Romero (Senado): el abogado penalista forma parte de la Fundación Más Vida y ha liderado la solicitud de la inconstitucionalidad de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sin éxito.

Partido Socialista Auténtico

Francisco Moreno Guirado (Senadores): Es el secretario general del Partido Socialista Auténtico.

Partido Comunista

Ariel Elger (Senado) : Actualmente es comerciante y docente, e n 2010 fue parte de la lista de la CTA de los Trabajadores e integró la comisión directiva . Además, entre 2017 y 2020 fue secretario general de la Federación Juvenil Comunista. En 2022 asumió la dirección del Partido Comunista porteño .

Movimiento Ciudadano

Esteban Paulón (Senado): Es d iputado nacional por el partido socialista de la provincia de Santa Fe y a ctivista por los derechos de las personas LGBTIQ+ . Entre 2015 y 2019 fue subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual del gobierno de Santa Fe. Desde 2019 es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+.

Unidad Popular