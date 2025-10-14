Elecciones 2025 en Entre Ríos: quiénes son los candidatos a diputados y senadores

Este domingo 26 de octubre en Entre Ríos se celebrarán las elecciones nacionales legislativas 2025. La provincia deberá elegir a sus representantes para renovar parte del Congreso de la Nación. ¿Quiénes son los candidatos?
Entre Ríos renueva diputados y senadores en las elecciones 2025: estos son los candidatos
En la provincia de Entre Ríos se deberán elegir cinco bancas para la Cámara de Diputados y 3 para la de senadores. La Boleta Única de Papel (BUP), que reúne en el mismo lugar a los candidatos de todos los partidos, fue compartida por la Cámara Nacional Electoral contiene a las siete fuerzas políticas que competirán el domingo.
Para pelear por las tres bancas en el Senado se presentarán los siguientes candidatos:
Ahora 50
- Ana Carolina Gaillard
- Gerardo Javier Schnitman
Alianza La Libertad Avanza
- Joaquín Alberto Benegas Lynch
- Romina María Almeida
Fuerza Entre Ríos
- Adan Humberto Bahl
- Adriana Elizabet Meza Torres
Movimiento al Socialismo
- Juan Cruz Ross
- Cynthia Lilian Acevedo
Nueva Izquierda
- Sofía Cáceres Sforza
- Pablo Damián Amarillo
Partido Socialista
- Héctor María Maya
- María Fernanda Sanzberro
Unión Popular Federal
- Emilio Martínez Garbino
- María Isabel Sola
Mientras que, en la BUP, aparecerán los primeros cinco candidatos a diputados de cada lista. Estos son:
Ahora 503
- Verónica Paola Rubattino
- Federico Olano
- Erica María Evelina Kloster
- Ignacio Monna
- Ludmila Fernández
Alianza La Libertad Avanza
-
Andrés Ariel Laumann
-
Alicia María Fregonese
-
Abel Rubén Darío Schneider
-
Eliana Camila Lagraña
-
Wenceslao Martín Gadea
Fuerza Entre Ríos
-
Guillermo Michel
-
Laura Marianela Concepción Marclay
-
Andrés Ernesto Sabella
-
María Fabiana Leiva
-
Rodrigo Minguillon Jacob
Movimiento al Socialismo
-
Nahuel Pablo Leis Pou
-
Michelle Geraldine Bergamaschi Altamirano
-
Nicolás Micael Albornoz
-
Eva Delfina Esquivel
-
Luis Antonio Rojas
Nueva Izquierda
-
Nadia Gisel Burgos
-
Facundo Scattone Moulins
-
Ivana Grisel Almada
-
Víctor Dionisio Romero
-
Keili Regina González
Partido Socialista
-
Gustavo Raúl Guzmán
-
Sofía Ariana Gan
-
Santiago Haddad
-
Graciela Beatriz Trinidad
-
Ariel Christian Fernando Villanueva
Unión Popular Federal
-
Silvio Farach
-
Gladys “Beba Tribulatti”
-
Sebastián Schaumann
-
Patricia Heinrich
-
Oscar “Tato” Barzola
Cómo votar con la Boleta Única de Papel este domingo
Este año en todo el país las elecciones se realizarán con la BUP, se trata de una modalidad de voto dónde todos los candidatos se encuentran en una sola boleta y hay que marcar el de preferencia. Utilizarla es bastante simple, el paso a paso el día de la votación será el siguiente:
- El elector/a debe identificarse con su DNI en la mesa asignada.
- El presidente de mesa le entregará un ejemplar de BUP, es decir, una boleta y una lapicera.
- El votante deberá ingresar a la cabina de sufragio y deberá marcar los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos.
- Tras seleccionar las opciones de preferencia, el ciudadano debe doblar la boleta siguiendo las instrucciones presentes en su dorso.
- Al salir de la cabina deberá introducir su voto en la urna, como se hace habitualmente.
- Firmar el padrón, tomar su comprobante de voto y su DNI antes de irse.
Para que el voto sea considerado válido se debe prestar atención a dos claves:
- Detrás la boleta única de papel debe llevar la firma del presidente de mesa, es clave revisarlo antes de ingresar a la cabina de votación.
- Se debe marcar un solo recuadro por cada categoría.