Elecciones 2025 en Entre Ríos: quiénes son los candidatos a diputados y senadores

Este domingo 26 de octubre en Entre Ríos se celebrarán las elecciones nacionales legislativas 2025. La provincia deberá elegir a sus representantes para renovar parte del Congreso de la Nación. ¿Quiénes son los candidatos?

Entre Ríos renueva diputados y senadores en las elecciones 2025: estos son los candidatos

En la provincia de Entre Ríos se deberán elegir cinco bancas para la Cámara de Diputados y 3 para la de senadores. La Boleta Única de Papel (BUP), que reúne en el mismo lugar a los candidatos de todos los partidos, fue compartida por la Cámara Nacional Electoral contiene a las siete fuerzas políticas que competirán el domingo.

Así será la Boleta Única de papel en Entre Ríos en 2025

Para pelear por las tres bancas en el Senado se presentarán los siguientes candidatos:

Ahora 50

Ana Carolina Gaillard

Gerardo Javier Schnitman

Alianza La Libertad Avanza

Joaquín Alberto Benegas Lynch

Romina María Almeida

Fuerza Entre Ríos

Adan Humberto Bahl

Adriana Elizabet Meza Torres

Movimiento al Socialismo

Juan Cruz Ross

Cynthia Lilian Acevedo

Nueva Izquierda

Sofía Cáceres Sforza

Pablo Damián Amarillo

Partido Socialista

Héctor María Maya

María Fernanda Sanzberro

Unión Popular Federal

Emilio Martínez Garbino

María Isabel Sola

En estas elecciones los entrerrianos deberán votar con la BUP

Mientras que, en la BUP, aparecerán los primeros cinco candidatos a diputados de cada lista. Estos son:

Ahora 503

Verónica Paola Rubattino

Federico Olano

Erica María Evelina Kloster

Ignacio Monna

Ludmila Fernández

Alianza La Libertad Avanza

Andrés Ariel Laumann

Alicia María Fregonese

Abel Rubén Darío Schneider

Eliana Camila Lagraña

Wenceslao Martín Gadea

Fuerza Entre Ríos

Guillermo Michel

Laura Marianela Concepción Marclay

Andrés Ernesto Sabella

María Fabiana Leiva

Rodrigo Minguillon Jacob

Movimiento al Socialismo

Nahuel Pablo Leis Pou

Michelle Geraldine Bergamaschi Altamirano

Nicolás Micael Albornoz

Eva Delfina Esquivel

Luis Antonio Rojas

Nueva Izquierda

Nadia Gisel Burgos

Facundo Scattone Moulins

Ivana Grisel Almada

Víctor Dionisio Romero

Keili Regina González

Partido Socialista

Gustavo Raúl Guzmán

Sofía Ariana Gan

Santiago Haddad

Graciela Beatriz Trinidad

Ariel Christian Fernando Villanueva

Unión Popular Federal

Silvio Farach

Gladys “Beba Tribulatti”

Sebastián Schaumann

Patricia Heinrich

Oscar “Tato” Barzola

Cómo votar con la Boleta Única de Papel este domingo

Este año en todo el país las elecciones se realizarán con la BUP, se trata de una modalidad de voto dónde todos los candidatos se encuentran en una sola boleta y hay que marcar el de preferencia. Utilizarla es bastante simple, el paso a paso el día de la votación será el siguiente:

El elector/a debe identificarse con su DNI en la mesa asignada.

El presidente de mesa le entregará un ejemplar de BUP, es decir, una boleta y una lapicera.

El votante deberá ingresar a la cabina de sufragio y deberá marcar los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos.

Tras seleccionar las opciones de preferencia, el ciudadano debe doblar la boleta siguiendo las instrucciones presentes en su dorso.

Al salir de la cabina deberá introducir su voto en la urna, como se hace habitualmente.

Firmar el padrón, tomar su comprobante de voto y su DNI antes de irse.

Para que el voto sea considerado válido se debe prestar atención a dos claves: