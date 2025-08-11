El peronismo de La Pampa ya tiene candidatos a diputados para octubre

Abelardo Ferrán encabezará la lista de diputados por el peronismo en La Pampa.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó este lunes la lista de candidatos a diputados nacionales por el peronismo de esa provincia para las elecciones del 26 de octubre. El elegido para encabezar proviene del ámbito universitario. Se trata de Abelardo Ferrán, actual decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

La segunda de la lista será Virginia ‘Lichi’ Marín, actual diputada. “Conjuga coherencia ideológica, representatividad territorial y garantía de defensa de La Pampa y de su pueblo”, remarcó Ziliotto sobre la conformación de la propuesta electoral que tiene como columna vertebral al Partido Justicialista pampeano, y que logró sumar al Partido Humanista, Encuentro por la Democracia y la Equidad, el Frente Renovador y Pueblo Nuevo. También adhirieron Patria Grande, el Partido Comunista, el Partido del Trabajo y del Pueblo y el espacio Desde el Pie.

Completan la lista Ceferino Almudevar, actual subsecretario de Deporte del Gobierno provincial; Mónica Valor, actual intendenta de Luan Toro; Federico Ignaszewski, subgerente del Ente Municipal de Saneamiento Urbano de Santa Rosa, y Rodecia Bernelli, actual Comisionada de Fomento de Maisonnave.

"Desde diciembre Abelardo Ferrán potenciará el trabajo y el compromiso que demuestran día a día Lichi Marín y Ariel Rauschenberger. Será sumar un lugar al único espacio que defiende nuestros derechos, una voz más para frenar el castigo a La Pampa desde el Gobierno Nacional. Su militancia social, su pertenencia a la universidad pública y su visión productivista de la economía definen sus valores y destacan su impronta para encabezar nuestra propuesta electoral", resaltó el mandatario provincial.

El gobernador Sergio Ziliotto anunció la lista del peronismo.

Quién es Abelardo Ferrán

Abelardo Ferrán nació en Rancul y es actual decano de la Facultad de Veterinaria de la UNLPam. Es médico veterinario recibido en esa misma casa de estudios, con Maestría en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos de Inversión en la Universidad Nacional de Córdoba.

Además, es docente e investigador universitario en temáticas como Economía Agraria, Bioestadística y Diseño y Evaluación de Proyectos Agroindustriales. Su labor docente se complementa con tareas de investigación en el ámbito de las ciencias agropecuarias, publicadas en revistas científicas y es coautor de libro sobre administración y economía agraria.

También cuenta con experiencia en la función pública, pues fue secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pico, ministro de la Producción del Gobierno de La Pampa, y secretario administrativo de la Facultad de Veterinaria.

Su militancia política lo destaca en la Juventud Peronista como militante barrial de General Pico y como parte de la Juventud Universitaria Peronista en la defensa de una universidad inclusiva de los sectores de menores recursos y formadora de profesionales con sentido nacional y popular.

Candidatos a diputados por el peronismo en La Pampa

Cuántos diputados eligen en La Pampa en 2025

En las elecciones legislativas nacionales que se llevarán a cabo el próximo 22 de octubre, La Pampa renovará tres bancas. Los tres legisladores que terminan su mandato son Virginia ‘Lichi’ Marín (que buscará renovar); Martín Maquieyra del PRO y Marcela Coli, que pertenece al bloque Democracia para siempre.