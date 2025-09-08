Duro mensaje de gobernadores a Milei tras la paliza peronista en la provincia de Buenos Aires

Tras darse a conocer los aplastantes resultados en la provincia de Buenos Aires, distintos gobernadores se pronunciaron en contra del gobierno de Javier Milei y llamaron a una reflexión. Desde Ricardo Quintela a Martín Llaryora utilizaron sus redes sociales para llamarle la atención a la administración nacional luego de la paliza recibida.

En la red social X, Quintela expresó: "El pueblo bonaerense habló con contundencia: eligió poner un freno a las políticas crueles de Milei. Este triunfo del peronismo en Buenos Aires demuestra que cuando hay unidad, organización y compromiso, se puede defender a la patria de quienes quieren saquearla y destruirla". Además, felicitó al gobernador Axel Kicillof y a "toda la militancia" por el triunfo electoral.

Por su parte, Llaryora señaló: "En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro". Y enfatizó: "Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas".

En tanto, Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, fue más escueto a la hora de manifestarse: "Un nuevo capítulo de la fallida serie del fin del peronismo. Se vienen más temporadas".

Qué dijeron Maximiliano Pullaro y Claudio Vidal tras las elecciones bonaerenses

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que en las sucesivas elecciones provinciales se "advierte un claro llamado de atención que el gobierno nacional debe atender". Y sentenció: "Sin gestión, no hay futuro".

"La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para hacer. Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí", concluyó.

Por último, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, sostuvo que los bonaerenses "dieron un claro mensaje al gobierno nacional". En coincidencia con Pullaro, apuntó que "sin gestión no hay futuro, nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos".

"Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas. El futuro es con producción, trabajo y sentido común", finalizó.