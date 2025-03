La Libertad Avanza y el PRO anunciaron este lunes un acuerdo electoral de cara a las elecciones legislativas 2025 y se mostraron juntos en una foto en la que participó el propio mandatario Javier Milei. "Estamos concentrados en erradicar el populismo de nuestro país y la provincia de Buenos Aires se lleva todas las miradas", disparó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El acuerdo electoral de cara a las elecciones 2025 fue confirmado con una foto en la que se mostraron el asesor del gobierno Eduardo "Lule" Menem, la secretaria general de presidencia, Karina Milei, junto con el armador en PBA Sebastián Pareja. De parte del PRO se mostraron el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo, y el legislador Diego Santilli. Además, aclararon que la ausencia de José Luis Espert, de quien esperan la candidatura en el territorio bonaerense, fue por el fallecimiento de su madre.

Desde el entorno del presidente Javier Milei creen que es mejor avanzar en un entendimiento electoral con Mauricio Macri y no cooptar dirigentes suelos porque lo que vale es "la marca" y no nombres propios. Así, explicó a El Destape uno de los dirigentes al tanto de las negociaciones, buscan evitar que Macri juegue con lista propia y se quede con un núcleo de bancas propio que se endurezcan en la relación con el Gobierno y le reste fuerzas para un eventual segundo mandato. "La idea es tensar, pero tenerlo adentro", reconocieron sobre el tipo de relación que esperan con el ex Presidente.

"Estamos concentrados en erradicar el populismo de nuestro país y la provincia de Buenos Aires se lleva todas las miradas. Para conseguirlo avanzamos en trabajar en conjunto a fin de integrar nuestras propuestas y darles a los bonaerenses un futuro mejor. Por desgracia José Luis Espert no pudo estar presente debido al delicado estado de salud de su madre. Fin", escribió en su cuenta de X el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Según supo El Destape, la reunión estaba agendada desde la semana pasada y el objetivo era avanzar en una posible alianza en PBA entre el PRO y LLA. "Estamos convencidos que para ganarle al kirchnerismo, las opciones de cambio tienen que ir juntas", apuntaron. Detallaron que es la primera de varias reuniones que irán en ese sentido, y se mostraron confiados que "se llegue a un acuerdo en los próximos meses ya que hay buena sintonía para seguir conversando en ese sentido".

Fuerte respaldo de Cristian Ritondo y Diego Santilli al acuerdo con LLA

Tras la reunión, el jefe de bloque de diputados del PRO destacó: “Trabajamos juntos hace tiempo en seguir charlando para el futuro de la Provincia. Entendemos cuál es el problema de la Provincia, que es vencer el populismo, poder avanzar en esta integración de ideas que tenemos. Trabajamos en las cosas que necesita el país, desde el 10 de diciembre”. En este marco, aclaró: “Vamos a trabajar para que en la mayoría de los distritos podamos ir juntos, los que queremos cambiar el país”.

En sintonía, Santilli sostuvo que la reunión fue "algo positivo" ya que avanzaron "de una vez por todas en poder empezar un camino de integración, de trabajo conjunto para una provincia que lo necesita, no es cuestión de los dirigentes, es cuestión de la sociedad, de la gente, de la provincia, que quiere salir adelante”.

El diputado del PRO agregó: “Hay un camino, un comienzo, de algo que venimos sosteniendo desde que fuimos al balotaje, desde que asumió el Presidente, estamos acompañando porque la sociedad nos pide que ayudemos, que cambiemos, que de una vez por todas la Argentina salga para adelante”.