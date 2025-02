La guerra por la Provincia y el imposible acuerdo entre el PRO y LLA

El gobierno nacional y sus satélites no quieren acordar con el PRO, en provincia de Buenos Aires, de manera institucional. Los libertarios, confiados en que no necesitan del macrismo, están dispuestos a perder por poco en el distrito más poblado del país, pero con lo propio, sin darle lugares a estructuras ajenas. Sin embargo, los violetas sí presionan a los amarillos con advertencias, rumores y ruidos de saltos políticos, de conversiones, traiciones y abandonos.

Las distintas posiciones dentro del PRO

Dentro del macrismo están convencidos de que aquellos nombres mencionados en pantallas de televisión y estudios de radio no van a pasar, bajo ningún punto de vista, a las filas libertarias en este momento. De hecho, como contó el lunes El Destape, la foto entre Diego Santilli y Guillermo Montenegro, dos de los aludidos con frecuencia, no significaría un traspaso al oficialismo nacional. No parece estar en los planes del corto plazo. Tal vez pueda ser una opción para más adelante, cuando se juegue la gobernación, si es que no se ordenan las fuerzas políticas.

“¿Tan difícil es entender que LLA no quiere un acuerdo electoral con el PRO o hay que hacerles un dibujito?”, lanzó Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido amarillo, en X luego de que un periodista pusiera en duda la pertenencia o lealtad de estos dirigentes bonaerenses.

Este medio ya contó, en un par de ocasiones, que son varios los referentes macristas que ven, y advierten a Mauricio, sobre la falta de predisposición libertaria a la hora de encarar el desafío de un frente que pueda confrontar con Axel Kicillof. Según creen en el partido, La Libertad Avanza no blanquea su verdadero deseo porque no se anima a pagar el costo político.

Sin embargo, no todo el PRO comparte esta visión y la foto del lunes en Mar del Plata entre Santilli y Montenegro no fue solo un mensaje al gobierno, sino sobre todo un dardo a la cúpula macrista para que haga un alto al fuego en su vínculo con la Casa Rosada.

“No existe la unidad en términos partidarios”, sostuvo una fuente que conoce los pensamientos del gobierno y, de este modo, confirmó las sospechas macristas. Los libertarios quieren acordar sólo con aquellos dirigentes que estén dispuestos a aceptar los términos y condiciones violeta y, en esa línea, el mismo referente aseguró que no está en los planes darle lugares concretos y reales al PRO.

Ante las pretensiones de Santilli de ser candidato de unidad, se rechazó cualquier posibilidad de que pueda llegar a serlo, simplemente por ser del espacio amarillo y no un puro. “Si hubieran querido pagar lo que vale, ya lo hubieran hecho hace tiempo”, se graficó para mostrar que la dilación del Ejecutivo nacional no tiene que ver con un coqueteo sino con falta de interés. Sin embargo, los sondeos no parecieran acompañar a los apuntados por el gobierno y “el Colo” sigue bien posicionado.

Javier Milei volvió, esta semana, a instalar la figura de José Luis Espert pero, de un lado y de otro, no vieron con claridad que lo haya postulado para ser cabeza de lista. El macrismo y el bullrichismo siguen esperando, en caso de darse, la oportunidad para ocupar ese lugar.

Valenzuela y el bullrichismo

El bullrichismo se convirtió en un actor clave para La Libertad Avanza a nivel nacional y bonaerense. Diego Valenzuela, que ya se anotó para ser candidato a gobernador en 2027, lentamente va llenando el álbum de figuritas con fotos junto a los distintos funcionarios del gobierno y armadores.

Tres de Febrero está encaminado a ser el municipio piloto para muchos programas libertarios. Sin posibilidad de solicitar obra pública, otras iniciativas pueden aplicarse en el distrito para convertirlo en una bandera violeta. Todas acciones que ayudarán a la sinergia entre el alcalde de la primera sección electoral y La Libertad Avanza, con foco en lo impositivo y en la seguridad.

Valenzuela, de charla habitual con el ministro de Economía Luis Caputo y el propio presidente, con quien tiene una relación de años, es el funcionario ejecutivo, por fuera del gobierno, más importante que tienen las filas libertarias. Funciona como un cable a tierra, como la cara de los hechos concretos, de la cotidianidad. La micro que complementa la macro que le quita el sueño a Milei.

Este fin de semana, el alcalde estuvo en La Púrpura, el grupo político de profesionales de La Libertad Avanza. Se sacó fotos con los presentes, lo aplaudieron, se convirtió en centro de atención por su vínculo con el presidente. No fue solo, estuvo con el armador bonaerense Sebastián Pareja, con quien también tiene un excelente vínculo.

El bullrichismo, donde hoy se encuentra el cacique de la primera sección, fue central para sumar a Fernanda Astorino, intendenta de Capitán Sarmiento. Sin embargo, los saltos no son masivos. Según dicen, no porque no haya intenciones sino porque el propio gobierno decidió parar la mano y elegir aquellos referentes que sumen sin pedir demasiado a cambio.

Ante la falta de referentes territoriales, la posibilidad de un desdoblamiento electoral le suma al gobierno nacional. Con altas chances de perder en la local, el objetivo libertario es la nacional. Mucho de lo que se resuelva para esas listas, sin embargo, dependerá del acuerdo o no que alcancen con el PRO en la CABA. Sin un pacto allí, difícilmente puedan alcanzarlo en la provincia.

Por el momento, en la Ciudad, tienen un triple empate sobre la mesa. Sin necesidad de ganar, con bloquearle la Legislatura a Jorge Macri les alcanza. ¿Con quiénes? Con los propios. Por eso se inició la purga que se cobró la cabeza de Ramiro Marra por votar una suba de impuestos en el Presupuesto porteño. “Las contradicciones se pagan”.