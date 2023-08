Vidal confirmó su apoyo a Larreta en la interna con Bullrich: “Lo voto a Horacio"

La dirigente de JxC anunció que va a votar a Rodríguez Larreta en la interna con Patricia Bullrich. Dijo que “no cree que tengamos que elegir entre la firmeza o el diálogo” haciendo alusión al spot de la exministra de “todo o nada”.

Se recrudece la interna de Juntos por el Cambio entre los precandidatos a presidentes para las elecciones 2023, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. En este marco, los dirigentes se van acomodando en las filas y una de fue María Eugenia Vidal que confirmó con una carta que va a apoyar a Rodríguez Larreta en las PASO 2023. El precandidato le agradeció su apoyo y se comprometió a "honrar su voto y el de cada argentino que le de su confianza para sacar nuestro país adelante".

“Nunca creí que tengamos que elegir entre la firmeza o el diálogo, entre el respeto o la defensa de las convicciones, entre el orden o los consensos. Argentina necesita de todo eso. Y quien sea elegido para liderar deberá tener la capacidad, el equipo y la experiencia para decidir qué priorizar en cada desafío”, sostuvo Vidal en un claro rechazo al spot electoral de Bullrich de "todo o nada" que criticó a Larreta por su diálogo.

En este marco, confirmó que “faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio”.

En la carta que publicó en sus redes sociales, relató los motivo de su apoyo al jefe gobierno porteño en la interna de Juntos por el Cambio. "Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre. Durante 27 años, lo vi prepararse y formarse para poder encarar este desafío. Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades. Durante 27 años, lo vi creyendo en su equipo. Convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas", puntualizó.

"Estoy convencida de que Argentina necesita un Presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un Presidente preparado y con experiencia. Un Presidente que crea en el valor de los equipos. Un Presidente que crea en el cambio, y que ese cambio sea para SIEMPRE, sin rendirse NUNCA. Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina", cerró.

El agradecimiento de Larreta a Vidal

Rápidamente, el jefe de gobierno porteño le agradeció a Vidal su apoyo de cara a las elecciones 2023."¡Muchas gracias Mariu! Te quiero mucho. Voy a honrar tu voto y el de cada argentino que me de su confianza para sacar nuestro país adelante. Me hace muy feliz contar con vos y quiero compartir con todos por qué", enfatizó Larreta.

"Nos preparamos toda la vida para este momento, tenemos la experiencia, los equipos, el empuje y la convicción de que el cambio es posible. Y hoy me pone muy contento saber que lo vamos a hacer juntos", cerró