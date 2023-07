Elecciones 2023: de cara a las PASO, Larreta suma un guiño de Manes mientras espera por Vidal

El precandidato a presidente del PRO y el diputado radical compartirán actividades en Tandil junto a Diego Santilli. Será la primera foto pública de ambos. ¿Juega Vidal?

Cuando resta cada vez menos para las PASO y cuando el calendario de elecciones 2023 cerró una primera etapa, Horacio Rodríguez Larreta busca dar una nueva muestra de amplitud en su construcción y se mostrará junto al diputado nacional Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Será la primera foto pública entre el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio y el dirigente radical, quien hasta el día del cierre de listas amagó con competir en la carrera presidencial. En esa foto, que es leída como un guiño de Manes a la candidatura de Larreta, también estará el precandidato a gobernador Diego Santilli. No es el único gesto que espera el jefe de Gobierno ya que también aguarda por un pronunciamiento de su amiga María Eugenia Vidal.

El lugar que los reunirá a ambos es la ciudad bonaerense de Tandil. Tres serán las actividades que compartirán: primero será un almuerzo en el Hotel Libertador de esa ciudad, luego realizarán una caminata por el centro de la ciudad donde se mostrarán frente a vecinos, comerciantes y productores; y por último anunciarán el plan bautizado como “los 100 Tandiles”, que pretende mostrar a esa ciudad de la quinta sección electoral como un modelo de desarrollo a imitar.

La explicación oficial por parte del equipo de Manes es que irá a Tandil a apoyar la reelección del radical Miguel Lunghi, uno de los promotores de que el neurocientífico inicie una carrera política. El punto de unión entre Manes y Larreta es que el médico pediátra de 79 años va en la misma lista que el alcalde porteño. Al entorno de Manes no se le escapa que esta foto será leída como un apoyo a Larreta. Si bien no dirá de forma explícita que es su candidato y que votará por él, tampoco lo negará. Una imagen vale más que mil palabras.

Tampoco molesta que se haga esa interpretación ya que no es el único punto de contacto entre los dos dirigentes, que tras algunos roces en 2021 reencauzaron la relación. Hay dos dirigentes de Manes que van en las listas de Larreta en esta elección. Uno de ellos es Pablo Giuliano, ex presidente de la Juventud Radical que va en el tercer lugar en la nómina de diputados nacionales por Buenos Aires. Y en la Ciudad de Buenos Aires, como segundo candidato a legislador, va Guillermo Suárez, otro dirigente del entorno de Manes.

La tercera razón que los une es que el candidato radical de Salto, Esteban Dordoni, va junto a la lista de Santilli y Larreta. "El objetivo es poner fin a 40 años de hegemonía peronista", cuentan desde el radicalismo. Salto es el pueblo en el que nació Manes y posiblemente esté allí la semana que viene para impulsar a Nider en un acto con Santilli.

"Facundo va a estar apoyando a quien gane el 14, pero hoy el discurso de convocar desde el centro y no aumentar la grieta es algo representa su mirada", explicaron a El Destape sobre las razones del acercamiento que comenzó meses atrás con llamados y encuentros en privado. Muestra de esa buena sintonía la contó este medio en abril cuando Manes presentó su libro "Decir Presente, hacer futuro" junto al intendente de Tres de Febrero además de armador bonaerense de Larreta, Diego Valenzuela.

Manes compitió en 2021 en la interna contra Diego Santilli y luego que "el colo" venció, ambos se mostraron juntos y desde entonces desde los dos campamentos destacan la buena relación. Tal es así que los colores que resaltan a Santilli en la categoría de gobernador de una extensa lista bonaerense son los mismos de la campaña del radical ese año que se llamaba "Dar el paso". El virtual jefe de campaña de Larreta, Federico di Benedetto, les admitió al círculo de Manes que fue se inspiró en ella.

Después del 24 de junio, Manes mantuvo un bajo perfil y recién el fin de semana rompió la neutralidad cuando se sumó a la campaña de Martín Lousteau para competir por la Jefatura de Gobierno porteño. En una recorrida por Nueva Pompeya expresó que "Martín Lousteau es quien le dará un nuevo impulso para alcanzar esa ciudad que soñamos" y aseguró que "Buenos Aires tiene una potencialidad enorme".

Los otros guiños que se esperan

El guiño de Manes no es el único que espera Larreta. Después de compartir escenario en Chubut, Larreta aguarda porque el ganador de esa elección, Ignacio Torres, también se pronuncie a favor de su precandidatura. El senador del PRO le dio la primera victoria al partido por fuera de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. No lo hizo hasta acá porque estaba en campaña y porque necesitaba también del apoyo de la otra precandidata, Patricia Bullrich. En el equipo de la presidenta del PRO en uso de licencia saben de la cercanía de Torres con Larreta como también conocían la sociedad política de Rodrigo de Loredo con el jefed e Gobierno ya que pertenece al espacio Evoución de Lousteau. Sin embargo, la decisión del derrotado candidato a intendete de Córdoba capital no gustó y enojó a los "halcones" quienes lo acusaron de "usar" la imagen de la exministra.

Otra señal que quiere Larreta es la de su amiga desde hace 20 años, María Eugenia Vidal. La exgobernadora se bajó de la pelea por la Casa Rosada en mayo y desde entonces mantiene su posición de neutralidad. “Ella es neutral, en pos de la unidad”, afirman aunque aclaran: “Es muy personal. Llegado el caso ella evaluará dar su apoyo, pero dependerá de ella”.

Larreta mantiene una intensa agenda de recorridas antes que comience la veda electoral. Este lunes estuvo por la segunda sección (Pergamino, San Nicolás y Ramallo), mañana además de Tandil estará por Bahía Blanca junto a los precandidatos a diputado y a senador, Miguel Ángel Pichetto y José Luis Espert y el miércoles viajará a Río Gallegos, Santa Cruz. El jueves estará en Mendoza, mientras que el viernes recorrerá en Córdoba Marcos Juárez, la Capital, San Francisco y Arroyito. El sábado irá a Rosario y Venado Tuerto, en Santa Fe; y cerrará el fin de semana con un viaje a Tucumán el domingo.