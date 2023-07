Rossi, de cara a las elecciones 2023: "Es imposible imaginarse un proyecto nacional sin Córdoba incluida"

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente opinó que las palabras de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri en la previa de las elecciones de la ciudad de Córdoba perjudicaron a Rodrigo de Loredo.

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Agustín Rossi, valoró este lunes la importancia de Córdoba tras las elecciones que consagraron al candidato del Partido Justicialista (PJ) cordobés, Daniel Passerini, como intendente de la capital de la provincia. "Es imposible imaginarse un proyecto nacional sin la provincia de Córdoba incluida", dijo el ex ministro de Defensa.

Rossi se refirió al apoyo que los principales dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), como Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, le brindaron en la previa de los comicios a su candidato, Rodrigo de Loredo. "Hay que entender que las elecciones provinciales y más aun las locales tienen lógicas que no corresponden a las lógicas nacionales, cuando uno quiere nacionalizar una elección provincial o local generalmente los resultados no son los más apropiados. Me parece que es lo que sucedió en el día de ayer".

"Cuando se ve la foto de la derrota de De Loredo con todos los dirigentes más encumbrados de Juntos por el Cambio se da cuenta que uno estaba pensando en una cosa y el otro estaba pensando en otra", dijo el jefe de Gabinete en diálogo con Futuröck, en referencia al viaje que Larreta y Bullrich hicieron a Córdoba para mostrarse junto a De Loredo.

Rossi expresó que la foto de los candidatos de Juntos por el Cambio en la ciudad de Córdoba no fue casual, sino que se trató de una "operación que fracasó". "Me parece que también ellos venían aupados de la elección de Santa Fe y creían que con eso coronaban una situación muy favorable para ellos. Yo creo que se equivocaron. Cada una de las elecciones tiene lógica distinta. Me parece que, además, el involucramiento de dirigentes nacionales en la ciudad de Córdoba a favor de uno de los candidatos claramente terminó perjudicando a ese mismo candidato, porque los cordobeses terminaron votando por lógicas locales y no por lógicas nacionales", sostuvo.

Por otro lado, el precandidato a vice pidió incluir a los habitantes de Córdoba en el próximo proyecto de país. "Nosotros tenemos que hablarles a los cordobeses, independientemente del posicionamiento del peronismo de Córdoba. El PJ de Córdoba tiene un candidato a presidente, que es Juan Schiaretti. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer, y yo creo que Sergio (Massa) tiene un perfil más que adecuado en ese sentido, es hablarle a los cordobeses y a las cordobesas, a los ciudadanos. Esta tiene que ser nuestra propuesta", manifestó.

"Es imposible imaginarse un proyecto nacional sin la provincia de Córdoba incluida, y esto significa tener una propuesta amigable y en la cual los cordobeses se sientan representados, integrados e incluidos. Me parece que una propuesta como la que nosotros tenemos, productivista, de desarrollo productivo, una propuesta que tiene condimentos claramente estratégicos que tiene que ver con el desarrollo, es una propuesta bienvenida por los ciudadanos de Córdoba", agregó Rossi.